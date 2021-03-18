台南市北區發生墜樓意外 中年男子疑因病厭世

台南市北區忠義路巷內停車場今天清晨5點多發生一起墜樓事件，47歲林姓男子疑因罹患癌症，厭世想不開輕生，從13樓樓頂墜樓到路旁停車場後傷重不治，家屬得知消息傷心揩認，對死因沒有意見。

台南市消防局救災救護中心，今天上午8點多接獲報案，有人路倒在北區忠義路三段巷內停車場，消防人員到場，此案為報路倒疑似從13樓樓頂墜樓，掉到一樓停車場停放轎車後，摔落地面，因林姓男子已明顯死亡，當場未送醫報警方調查。住在同棟大樓女住戶說，清晨5點多曾聽到碰一聲，沒想到想到竟是有人墜樓。

轄區警方初步調查並通知家屬到派出所釐清，家屬告訴警方，死者生前罹患重症，可能久病厭世想不開。