高雄愛河傳落水意外 老翁當眾跳下河

高雄市愛河七賢橋上今天上午傳出落水意外，1名七旬老翁將機車停在橋上人行道，當眾就跳落愛河，另目睹的路人吃驚，趕緊求救。消防隊員迅速趕抵，立刻下水救人，將老翁送醫急救中。

據了解，今天上午9點40分左右，76歲的張姓老翁獨自騎機車到高雄市愛河七賢橋上，停下機車不久，就墜落愛河。路過的民眾聽到噗通落水聲，轉眼不見老翁，探頭發現老翁墜河，馬上向119求救。

前金、鼓山消防分隊趕抵愛河畔，馬上下水救上老翁，但是老翁已經溺水深度昏迷，趕緊將老翁送醫急救。

警方根據老翁的機車，查出是他家人的機車，得悉老翁最近身體狀況不佳，沒想到留下簡單幾個字的遺書，騎車到愛河尋短。