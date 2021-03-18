南投警破獲線上百家樂職業賭場 苗栗攻堅民宅逮12人

南投縣警局會同刑事局電偵大隊第二隊及苗栗縣警察局頭份分局共組專案小組，昨天一舉出擊，在苗栗縣頭份鎮一處民宅內，當場查獲以46歲吳嫌為首的職業賭場共12人，以及當場現金賭資8萬6700元，及電腦、監視器、籌碼幣等相關證物，全案依賭博罪嫌移送苗栗地檢署偵辦中。

南投縣警局指出，線上百家樂職業賭場近來非常風行，警方專案小組長期調閱分析資料並跟監蒐證，發現吳嫌經營的職業賭場，近年來竟藏身於苗栗縣頭份鎮民宅，甚至屋外裝設大量監視器，對外監看並以購物人潮為掩護，初估該賭博網站線上總投注金額逾3000萬元，甚至造成有人因而傾家蕩產。

南投縣刑大隊長戴長生指出，線上百家樂職業賭場，除提供現場百家樂賭博外，亦經營「巔○娛樂｣網路平台供不特定人下注簽賭，並以「真人美女荷官視訊百家樂｣之名義吸引客人參與線上下注；埋伏跟監兩個多月後，專案小組蒐證見時機成熟，昨天持搜索票大批警力破門而入，當場查獲犯罪嫌疑人46歲吳男主嫌、39歲張男與美女發牌荷官侯女等6人，以及賭客共計12人。