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影／車停快車道睡著民眾疑是酒駕 警拍車窗拍到手痛

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民郭男本月13日凌晨，將車子停在文心路與河北路口的快車道上，林男在駕駛座呼呼大睡，民眾發現懷疑是酒駕報警，員警到場猛拍車窗，拍到手都痛了，林男才睡眼惺忪的起來將後車窗打開。林表示忙於搬家，太累了，不知不覺睡著，警方查出林未喝酒，單純因過度疲勞，警方貼心的相勸路邊休息或坐車回家，看著郭男停放好車才離去。

台中市警五分局文昌派出所警員林銘烈、柯俊銘，於3月13日凌晨零時40分，巡邏接獲值班派遣，有民眾報案一台汽車停在文心路與河北路口的紅綠燈車道上，駕駛睡著疑似酒駕。警方迅速抵達後先確認安全，上前查看車門、窗緊閉，經過持續多次、各方位拍打車體後，駕駛才睡眼惺忪的起來將後車窗打開。

郭男(37歲)表示他最近下班、放假都忙於搬家，今日更是搬家一整天，完全不知道自己睡著，絕對沒有酒駕，並十分配合警方的查證。警半玩笑的說:「看你真的很累，我剛剛拍玻璃拍到手很痛，你都還不醒，民眾報案說應該停了有十分鐘了，我們看著你先把車開去旁邊，你看是否睡一下或搭計程車回去，我們才放心。」郭男感謝警方的提醒與協助，好在沒有發生憾事，也表示會深深記起這次教訓。

警方提醒民眾行車前除檢查車況，更要注意自身身體及精神狀況，切勿疲勞駕駛，依照道路交通安全處罰條例34條及道路交通安全規則第64條之規定，如有以下狀況則疾病不宜駕駛：

1.癲癇。但檢具醫療院所醫師出具最近二年以上未發作診斷證明書者，不在此限。

2.有客觀事實足以認定其身心狀況影響汽車駕駛之虞，經專科醫師診斷認定者。

3.其他足以影響汽車駕駛之疾病。

4.其他：無酒精、麻醉劑及興奮劑中毒。

而非患有上述疾病或狀況足以影像安全駕駛者，且未連續駕駛超過8小時的疲勞駕駛，但因工作、睡眠不足或其他原因導致精神不繼者，也建議應先路邊安全處休息再上路，這樣才能確保自己與其他用路人的行車安全。

台中市民郭男本月13日凌晨，將車子停在文心路與河北路口的快車道上，林男在駕駛座呼呼大睡，民眾發現懷疑是酒駕報警，員警到場猛拍車窗，拍到手都痛了，林男才睡眼惺忪的起來將後車窗打開。林表示忙於搬家，太累了，不知不覺睡著。圖／警方提供
台中市民郭男本月13日凌晨，將車子停在文心路與河北路口的快車道上，林男在駕駛座呼呼大睡，民眾發現懷疑是酒駕報警，員警到場猛拍車窗，拍到手都痛了，林男才睡眼惺忪的起來將後車窗打開。林表示忙於搬家，太累了，不知不覺睡著。圖／警方提供
台中市民郭男本月13日凌晨，將車子停在文心路與河北路口的快車道上，林男在駕駛座呼呼大睡，民眾發現懷疑是酒駕報警，員警到場猛拍車窗，拍到手都痛了，林男才睡眼惺忪的起來將後車窗打開。林表示忙於搬家，太累了，不知不覺睡著。圖／警方提供
台中市民郭男本月13日凌晨，將車子停在文心路與河北路口的快車道上，林男在駕駛座呼呼大睡，民眾發現懷疑是酒駕報警，員警到場猛拍車窗，拍到手都痛了，林男才睡眼惺忪的起來將後車窗打開。林表示忙於搬家，太累了，不知不覺睡著。圖／警方提供

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