影／驚險！公所旁吊車起火 員工衝出10支滅火器助救災

台南市新化區公所旁台20省道上，上午8點20分左右有部行進中吊車，可能是線路走火起火燃燒，因靠近區公所茶水間，新化公所人員發現後緊急由10幾人以公所內滅火器協助滅火救災，並通報119接手救災滅火，幸駕駛緊急跳車無受傷，後續由新化警分局交維及新化消防分隊處理中。

新化區長吳金喜表示，吊車火警發生時，同仁在茶水間發現圍牆外卡車疑似起火，隨即自主使用所內滅火器前往滅火，同仁陳建勳、陳致帆、江匯東、吳宗奇、蔡耿彬及所內替代役2名均積極協助滅火，唯因火勢過大，後續由本消防分隊接手滅火，火勢順利撲滅，目前忠孝路段由新化警察分局也協助管制交通。