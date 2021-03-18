金門1工人做工喝啤酒消暑 收工後遭攔檢酒測超標被法辦

不少從事建築工地的工人習慣在工作期間喝含保力達Ｂ的提神飲料或是啤酒來消暑，要小心可能影響施工安全，或因體內殘留酒精成分，遇臨檢被法辦。1名建築工人在金沙鎮某處工地施作工程，因天氣炎熱，飲用啤酒解渴，沒想到遭警察攔檢，被查出酒測值為0.25mg/L，已涉嫌刑法公共危險罪，遭移送偵辦。

金湖分局今天表示，16日1名建築工人在金沙鎮某處工地施作工程，還飲用啤酒解渴，11時30分許結束工作，他要返回休息，竟逕自騎乘機車離開，剛好金沙分駐所2名員警執行轄區巡邏勤務，在金沙鎮環島北路三段發該騎士騎乘機車安全帽帶未繫緊且有明顯酒容，即主動攔查。

員警發現這名男子講話時略帶酒味，在施以酒精濃度呼氣檢測，酒測值為0.25mg/L，已涉嫌刑法公共危險罪，依法移送偵辦。

金湖分局長何明祥呼籲，建築工地潛在一定危險，飲用含有酒精飲料提神或解渴，可能影響施工安全，對身體健康亦危害甚鉅，且工作結束，如何安全返家，更是值得深思議題。再次提醒辛苦的勞工朋友們，「上工不喝酒、酒後不開車」，守護健康、安全回家。

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