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行車糾紛對方罵髒話遭行車紀錄器錄下 男處6000罰金

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名侯姓男子駕駛自小客車行經屏東市復興路、逢甲路口要左轉時，卻遭同向陳姓駕駛按喇叭示警，侯男因此心生不滿，立即追上陳男，搖下車窗對陳飆罵，「你剛才開什麼洨車、啥洨、幹X娘」，全都被陳男車上的行車紀錄器錄下。事後陳男提告，屏東地方法院將侯男依公然侮辱罪，處罰金6000元。

判決指出，侯男去年駕駛自小客車沿屏東市民生路行駛，沿途行經復興路、逢甲路口時，要左轉至逢甲路，卻因左後方，同向的陳姓駕駛要直行，眼看侯男車輛左偏，陳差點從後方追撞，便按喇叭示警，隨後駛離。

侯男被鳴喇叭後，心生不滿，駕車追上陳男，於逢甲路與中山路路口停等紅燈時，搖下車窗對陳男飆罵，「你剛才開什麼洨車、啥洨、幹你娘」等台語髒話。過程中，全都被陳男車上的行車紀錄器錄下，事後，陳將畫面做為證據提供給警方，並向侯男提告。

在行車紀錄器錄影畫面佐證下，侯男在警詢、偵查以及地院審理期間，皆坦承不諱。地院認為，侯男只因細故，就公然言詞辱罵，足以貶損他人人格及社會地位，顯見其欠缺尊重他人觀念，經審理，屏東地院將侯男依公然侮辱罪，處罰金6000元。

屏東一名侯姓男子駕駛自小客車遭他車按喇叭示警，便搖下車窗飆罵對方，事後對方向他提告，屏東地方法院將侯男依公然侮辱罪，處罰金6000元。記者陳弘逸／攝影
屏東一名侯姓男子駕駛自小客車遭他車按喇叭示警，便搖下車窗飆罵對方，事後對方向他提告，屏東地方法院將侯男依公然侮辱罪，處罰金6000元。記者陳弘逸／攝影

屏東 公然侮辱

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