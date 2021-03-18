行車糾紛對方罵髒話遭行車紀錄器錄下 男處6000罰金

屏東一名侯姓男子駕駛自小客車行經屏東市復興路、逢甲路口要左轉時，卻遭同向陳姓駕駛按喇叭示警，侯男因此心生不滿，立即追上陳男，搖下車窗對陳飆罵，「你剛才開什麼洨車、啥洨、幹X娘」，全都被陳男車上的行車紀錄器錄下。事後陳男提告，屏東地方法院將侯男依公然侮辱罪，處罰金6000元。

判決指出，侯男去年駕駛自小客車沿屏東市民生路行駛，沿途行經復興路、逢甲路口時，要左轉至逢甲路，卻因左後方，同向的陳姓駕駛要直行，眼看侯男車輛左偏，陳差點從後方追撞，便按喇叭示警，隨後駛離。

侯男被鳴喇叭後，心生不滿，駕車追上陳男，於逢甲路與中山路路口停等紅燈時，搖下車窗對陳男飆罵，「你剛才開什麼洨車、啥洨、幹你娘」等台語髒話。過程中，全都被陳男車上的行車紀錄器錄下，事後，陳將畫面做為證據提供給警方，並向侯男提告。