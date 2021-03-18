洗衣貨車運匠彎腰拾物失神一撞 農業局消防局4輛車遭殃

新北市1名36歲陳姓男子，今天凌晨4時許駕駛貨車行經五股區工商路時，因彎腰撿拾物品導致偏離車道，把剛捕完蛇、暫停路旁的1輛動保處貨車，往消防隊車庫推撞，撞壞2輛救護車和1輛後勤車，動保員受傷送醫無礙。

據了解，肇事貨車屬於1家專營餐飲旅宿業毛巾桌布床單的洗衣公司，總公司位於新北市蘆洲區，工廠設在桃園市。36歲陳姓司機當時駕駛公司的3.5噸貨車準備到桃園廠上班，自稱彎腰撿物失神導致向右偏離車道。

當時新北市政府動保防疫處的55歲李姓動保員，剛剛執行完捕蛇勤務，將車停在五股工商立體停車場旁邊的公車站填寫回報單，突然被追尾猛然一撞，動保稽查3噸貨車衝向前方的五股消防分隊。

消防隊車輛全都臨路停放以便迅速出勤，動保貨車一共撞到1輛後勤車、2輛救護車，驚動大批消防隊員衝出來查看。李姓動保員自行脫困下車，背部受傷疼痛，由於五股分隊的救護車挨撞無法出勤，消防局另派救護車將他送醫治療，沒有生命危險。