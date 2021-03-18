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洗衣貨車運匠彎腰拾物失神一撞 農業局消防局4輛車遭殃

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名36歲陳姓男子，今天凌晨4時許駕駛貨車行經五股區工商路時，因彎腰撿拾物品導致偏離車道，把剛捕完蛇、暫停路旁的1輛動保處貨車，往消防隊車庫推撞，撞壞2輛救護車和1輛後勤車，動保員受傷送醫無礙。

據了解，肇事貨車屬於1家專營餐飲旅宿業毛巾桌布床單的洗衣公司，總公司位於新北市蘆洲區，工廠設在桃園市。36歲陳姓司機當時駕駛公司的3.5噸貨車準備到桃園廠上班，自稱彎腰撿物失神導致向右偏離車道。

當時新北市政府動保防疫處的55歲李姓動保員，剛剛執行完捕蛇勤務，將車停在五股工商立體停車場旁邊的公車站填寫回報單，突然被追尾猛然一撞，動保稽查3噸貨車衝向前方的五股消防分隊。

消防隊車輛全都臨路停放以便迅速出勤，動保貨車一共撞到1輛後勤車、2輛救護車，驚動大批消防隊員衝出來查看。李姓動保員自行脫困下車，背部受傷疼痛，由於五股分隊的救護車挨撞無法出勤，消防局另派救護車將他送醫治療，沒有生命危險。

肇事的洗衣廠貨車車頭嚴重毀損，但主要撞擊點在右側，司機倖免無傷。2名司機均無飲酒，詳細車禍原因尚待警方進一步鑑識調查釐清。

肇事的洗衣廠貨車車頭嚴重毀損。記者林昭彰／翻攝
肇事的洗衣廠貨車車頭嚴重毀損。記者林昭彰／翻攝
動保處稽查車被推撞，車頭撞上救護車。記者林昭彰／翻攝
動保處稽查車被推撞，車頭撞上救護車。記者林昭彰／翻攝
動保處稽查車（中間）被推撞，衝向五股消防分隊撞壞１輛後勤車、２輛救護車。記者林昭彰／翻攝
動保處稽查車（中間）被推撞，衝向五股消防分隊撞壞１輛後勤車、２輛救護車。記者林昭彰／翻攝
白色的動保處稽查車被推撞，側邊撞上消防隊後勤車。記者林昭彰／翻攝
白色的動保處稽查車被推撞，側邊撞上消防隊後勤車。記者林昭彰／翻攝
洗衣廠貨車向右偏移，追尾撞上暫停路旁的動保稽查車。記者林昭彰／翻攝
洗衣廠貨車向右偏移，追尾撞上暫停路旁的動保稽查車。記者林昭彰／翻攝
２輛救護車的車尾貼在一起。記者林昭彰／翻攝
２輛救護車的車尾貼在一起。記者林昭彰／翻攝
白色的動保處稽查車被推撞，側邊撞上消防隊後勤車。記者林昭彰／翻攝
白色的動保處稽查車被推撞，側邊撞上消防隊後勤車。記者林昭彰／翻攝

救護車 動保員

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