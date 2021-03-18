網路愛情騙子告白 53歲國中女老師奔銀行匯款

網路愛情騙子詐財的手法已不是新聞，不過，卻依然有人選擇相信，令員警不敢置信的是，這次遇到的受騙人，是1位國中女老師。

3月16日上午10點多，53歲的洪姓女老師趕去銀行，要匯美金2000元給她口中的男友，行員與她閒談，發覺她可能遇到詐騙集團，暗地打電話通報高雄市警新興分局中正三路派出所，請警方協助。

新興分局中正三路派出所警員黃正村及李素珍到場詢問，女老師說她在臉書交友軟體，遇上自稱美國籍的男子主動加她好友，這名男子說在葉門當戰地醫師，長年處於戰爭看太多戰亂、飢餓與死亡，後來一再傳訊給女老師聊天，每日噓寒問暖，打動老師，令女老師步入愛情陷阱。對方說願意提早退休，來台灣與她結婚，共組家庭，讓女老師也深信不疑。

不料，3月16日這名自稱是戰地醫生的男子稱他男在英國讀書的女兒身染重病住院急救，需要一筆救命錢，要女老師匯款2000美元到英國帳戶，女老師才趕緊到銀行臨櫃匯款。