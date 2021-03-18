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前空姐縱火燒夫…夫體無完膚親友再曝影片「是她家暴婆婆」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

李姓女子對婆婆呼巴掌，男方親友將影片上傳網路。圖／翻攝自youtube
李姓女子對婆婆呼巴掌，男方親友將影片上傳網路。圖／翻攝自youtube
曾任空姐的李姓女子日前在網路指控婆婆咬傷她，本月11與楊姓丈夫爭吵後，涉嫌點燃汽油引發火警，夫妻都有嚴重燒傷。目前楊姓丈夫遭汽油淋全身灼傷從當天初判80%二度燒燙傷，經二度清創後，因熱傷害三天內還在持續，灼傷程度升級為80%3度燒燙傷，「幾乎體無完膚」，插管、清創搶救中；前空姊也是全身45%二到三度燒燙傷，左側部位包括臉部、頸部、左胸與左手臂燒燙傷特別嚴重，臉部恐面臨毀容重建，二人至今都未脫離險境。

原本在網路指控婆婆家暴的李女，昨天男方親友將她打婆婆巴掌的影片上傳網路，指出其實是婆婆被家暴，爆料影片畫面顯示李女腳踹婆婆跟呼巴掌、拿剪刀追虐要剪婆婆頭髮，還進廚房把冰箱物品全摔到地上，將地上蛋液與辣椒醬往自己身上抹，邊抹還大喊：「婆婆丟我東西！」、「妳用辣椒醬抹我！」

整形外科醫師李世一說，火燒傷因溫度高且持續，受傷深度較深，熱度甚至留在組織、皮下脂肪、甚至肌肉，因此熱傷害會在三天內都還在持續，此外，在密閉空間內，傷者恐有肺部灼傷、肺水腫，傷勢五到七天內都有可能變化，燒燙傷超過30%屬於重度燒燙傷，處置上以清創、保水、插管搶救。

這起前空姐燒夫案，本月十一日凌晨六點多，兩夫妻又吵架，李女到住家附近加油站購買汽油，涉嫌在住處縱火，楊男被燒傷後衝下樓呼救，李女在屋內浴室沖水，消防人員獲報趕到時，屋內廚房、房間都有火燒痕跡，緊急將兩人送醫。兩人互控是對方潑汽油縱火，警方找到裝汽油塑膠瓶，調閱前空姊拖行李箱買汽油，全案改朝殺人未遂罪偵辦。

李姓女子對婆婆呼巴掌，男方親友將影片分兩段上傳網路：

曾任空姐的李姓女子，日前與丈夫吵架之後，涉嫌買汽油在住處縱火，夫妻都遭都嚴重燒傷。圖／台中市消防局提供
曾任空姐的李姓女子，日前與丈夫吵架之後，涉嫌買汽油在住處縱火，夫妻都遭都嚴重燒傷。圖／台中市消防局提供

婆婆 空姐 家暴

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