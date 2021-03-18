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影／台中賓士車駕駛車禍後竟棄車逃 貨車司機女友噴飛身亡

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

物流貨車司機林男今天凌晨駕車搭載李姓女子，途經中市南區東興路與三民西路口，與陳男駕駛的賓士車碰撞，致物流貨車撞路樹翻覆，坐在副駕駛座的李女噴飛車外，李女頭部重創，經送醫急救不治，而肇事的陳男棄車逃逸，台中市警三分局研判陳男駕駛賓士車闖紅燈，詳細肇事原因尚待事故分析。警方正追緝在逃的陳男。

警方調查，林男(43歲)今天凌晨3時58分，駕駛營小貨車(超商的物流貨車)搭載乘客李姓女子(22歲)沿台中市東興路往文心南七路直行，行經東興路與三民西路口時，與沿三民西路往文心南路直行陳男所駕駛的黑色賓士車發生碰撞，造成林姓男子身體擦挫傷(送醫治療已無大礙)，而林男的李姓女友因頭部重創，送中山醫院急救無效。

警方表示，林男所駕物流貨車與陳男所駕賓士車，在東興路與三民西路口碰撞後，物流貨撞斷路樹後翻覆，而賓士車擦撞停放路旁的休旅車，陳男在肇事後棄車逃逸。本起事故發生初步研判是賓士車闖紅燈，詳細肇事原因尚待事故分析，警方正循線追緝在逃的陳男。

物流貨車司機林男駕車搭載李姓女子，途經東興路與三民西路口，與陳男駕駛賓士車碰撞，致貨車撞路樹翻覆，坐在副駕駛座的李女噴飛車外，李女頭部重創，經送醫急救不治，而肇事的陳男棄車逃逸。圖／民眾提供
物流貨車司機林男駕車搭載李姓女子，途經東興路與三民西路口，與陳男駕駛賓士車碰撞，致貨車撞路樹翻覆，坐在副駕駛座的李女噴飛車外，李女頭部重創，經送醫急救不治，而肇事的陳男棄車逃逸。圖／民眾提供
物流貨車司機林男駕車搭載李姓女子，途經東興路與三民西路口，與陳男駕駛賓士車碰撞，致貨車撞路樹翻覆，坐在副駕駛座的李女噴飛車外，李女頭部重創，經送醫急救不治，而肇事的陳男棄車逃逸。圖／民眾提供
物流貨車司機林男駕車搭載李姓女子，途經東興路與三民西路口，與陳男駕駛賓士車碰撞，致貨車撞路樹翻覆，坐在副駕駛座的李女噴飛車外，李女頭部重創，經送醫急救不治，而肇事的陳男棄車逃逸。圖／民眾提供
物流貨車司機林男駕車搭載李姓女子，途經東興路與三民西路口，與陳男駕駛賓士車碰撞，致貨車撞路樹翻覆，坐在副駕駛座的李女噴飛車外，李女頭部重創，經送醫急救不治，而肇事的陳男棄車逃逸。圖／民眾提供
物流貨車司機林男駕車搭載李姓女子，途經東興路與三民西路口，與陳男駕駛賓士車碰撞，致貨車撞路樹翻覆，坐在副駕駛座的李女噴飛車外，李女頭部重創，經送醫急救不治，而肇事的陳男棄車逃逸。圖／民眾提供

賓士 車禍

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