影／台中賓士車駕駛車禍後竟棄車逃 貨車司機女友噴飛身亡

物流貨車司機林男今天凌晨駕車搭載李姓女子，途經中市南區東興路與三民西路口，與陳男駕駛的賓士車碰撞，致物流貨車撞路樹翻覆，坐在副駕駛座的李女噴飛車外，李女頭部重創，經送醫急救不治，而肇事的陳男棄車逃逸，台中市警三分局研判陳男駕駛賓士車闖紅燈，詳細肇事原因尚待事故分析。警方正追緝在逃的陳男。

警方調查，林男(43歲)今天凌晨3時58分，駕駛營小貨車(超商的物流貨車)搭載乘客李姓女子(22歲)沿台中市東興路往文心南七路直行，行經東興路與三民西路口時，與沿三民西路往文心南路直行陳男所駕駛的黑色賓士車發生碰撞，造成林姓男子身體擦挫傷(送醫治療已無大礙)，而林男的李姓女友因頭部重創，送中山醫院急救無效。