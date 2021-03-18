民眾檢舉立大功 屏東警電眼揪非法露燃廢棄物行為人

屏東縣府環保局本月12日接獲民眾通報公害陳情專線，在潮州鎮民治路與榮祥路口空地有廂型車非法棄置家具等大型廢棄物並點火焚燒。環保局商請屏縣警察局潮州分局轄區派出所調閱路口監視器，並架設隱藏式攝影機密錄蒐證，揪出非法棄置及燃燒廢棄物的汙染行為人，將重罰。

環保局指出，能順利破獲非法棄置及燃燒廢棄物，歸功於民眾的見義勇為，正確公害陳情管道，在第一時間提供相關線索給報案中心，讓環保局及派出所能在最短時間內逮到汙染行為人。

環保局指出，根據監視畫面，這名男子連續2天都以箱型車載家具等大型家具，棄置在潮州鎮的空地，再點火引燃，已違反廢棄物清理法第27條及空氣汙染防制法第32條規定，依其情節將處新臺幣1200到10萬元罰鍰並通知環境講習。檢舉人將可領取繳納罰鍰金額的十分之一作為檢舉獎金。

環保局指出，近年添購移動式監視器在髒亂熱點及隱密處蒐證，從去年9月起截至今年3月16日，告發50件、裁罰金額達10萬元，加上義勇民眾提供檢舉案件，近半年裁罰約500件，合計的裁罰金額達70萬元。