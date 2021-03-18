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萬巒廢棄物貯存場「乾柴烈火」悶燒多日 環保局罰20萬

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣萬巒鄉一處廢棄物轉運貯存場「乾柴烈火再生能源企業行」，從本月13日發生火警，火勢雖控制，但因現場堆放大量易燃木材，深層燃燒，消防局連日來用怪手灌救滅火，悶燒產生空氣異味引發民怨，屏東縣環保局將業者依違反空氣汙染防制法第32條規定，燃燒產生明顯粒狀汙染物，開罰20萬元以上罰鍰。

屏東縣長潘孟安關心打火弟兄安危，對於廢棄物轉運貯存場悶燒影響居民健康大為震怒。環保局表示，發生火警「乾柴烈火再生能源企業行」因違反事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6、10條規定，先後被裁罰三次，累計7萬2000元罰金，但尚未改善，又發生火警。

環保局監測當地空氣品質，鄰近的潮州空氣品質監測站數據沒有明顯增高，但業者因廢棄物貯存場管理不當致發生火災，悶燒迄今產生的空氣異味，造成周遭鄉鎮民怨四起，將依違反空氣污染防制法第32條規定，燃燒產生明顯粒狀污染物予以重罰新臺幣20萬元以上罰鍰。

消防局在本月13日凌晨3時33分接獲民眾報案，萬巒鄉南進路廢棄物轉運貯存場發生火警，派遣萬巒、潮州、內埔、竹田分隊前往救援，現場火勢猛烈蔓延迅速，立即再加派萬丹、崁頂、麟洛、新埤、龍泉分隊水庫車前往支援，並聯絡環保局派員到場勘察。

現場堆積大量廢棄木材及廢棄物，撲救不易，消防局調派怪手開挖，並搭配水線射水，歷經7個多小時火勢控制，但木材堆置面積約3000坪、高約3層樓，持續悶燒冒出濃煙，為避免火勢再起，須配合怪手全面開挖撲滅。

連日來，消防局每天出動怪手4台以上、消防人車10車30人，並視狀況增派，累計至昨日出動怪手約14車次、消防車輛54車、警義消178人，

環保局指出，「乾柴烈火再生能源企業行」領有乙級廢棄物清除許可，在萬巒鄉鹿寮段土地擅自設置廢棄物轉運貯存場，環保局曾在2019年5月會同警方查獲，依違反廢棄物清理法第46條規定移送司法機關偵辦，但獲不起訴處分，環保局仍於2020年至2021年期間，多次稽查，依稽查結果裁罰三次。

屏東縣萬巒鄉一處廢棄物轉運貯存場「乾柴烈火再生能源企業行」，本月13日發生火警，現場堆放大量易燃木材，持續悶燒，消防局連日來動用怪手灌救滅火。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬巒鄉一處廢棄物轉運貯存場「乾柴烈火再生能源企業行」，本月13日發生火警，現場堆放大量易燃木材，持續悶燒，消防局連日來動用怪手灌救滅火。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬巒鄉一處廢棄物轉運貯存場「乾柴烈火再生能源企業行」，本月13日發生火警，現場堆放大量易燃木材，持續悶燒，消防局連日來動用怪手灌救滅火。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬巒鄉一處廢棄物轉運貯存場「乾柴烈火再生能源企業行」，本月13日發生火警，現場堆放大量易燃木材，持續悶燒，消防局連日來動用怪手灌救滅火。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬巒鄉一處廢棄物轉運貯存場「乾柴烈火再生能源企業行」，本月13日發生火警，現場堆放大量易燃木材，持續悶燒，消防局連日來動用怪手灌救滅火。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬巒鄉一處廢棄物轉運貯存場「乾柴烈火再生能源企業行」，本月13日發生火警，現場堆放大量易燃木材，持續悶燒，消防局連日來動用怪手灌救滅火。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬巒鄉一處廢棄物轉運貯存場「乾柴烈火再生能源企業行」，本月13日發生火警，現場堆放大量易燃木材，持續悶燒，消防局連日來動用怪手灌救滅火。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬巒鄉一處廢棄物轉運貯存場「乾柴烈火再生能源企業行」，本月13日發生火警，現場堆放大量易燃木材，持續悶燒，消防局連日來動用怪手灌救滅火。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬巒鄉一處廢棄物轉運貯存場「乾柴烈火再生能源企業行」，本月13日發生火警，現場堆放大量易燃木材，持續悶燒，消防局連日來動用怪手灌救滅火。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬巒鄉一處廢棄物轉運貯存場「乾柴烈火再生能源企業行」，本月13日發生火警，現場堆放大量易燃木材，持續悶燒，消防局連日來動用怪手灌救滅火。圖／屏東縣政府提供

廢棄物 屏東縣

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