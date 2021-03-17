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何明德行善團善款帳戶達9.18億 千萬疑轉私人投資2人交保

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何明德行善團善款帳戶達9.18億 千萬疑轉投資2人交保

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

檢調日前接獲檢舉，指何明德行善團善款用途不明、疑涉侵占，嘉義地檢署檢察官今指揮市調查站，到何明德行善團辦公室，何的陳姓女兒及蕭姓女婿家搜索，清查陳及其親友相關私人帳戶，其累計收取款項達9億1800萬餘元，其中上千萬疑轉作私人金融投資，全案朝公益侵占、洗錢、背信罪嫌偵辦。

檢方晚間複訊後，認為陳、蕭涉公益侵占、背信罪嫌重大，但無羈押必要，命陳100萬元、蕭80萬元交保，蕭兒子、戴姓媳婦請回，另洗錢涉案部分仍待釐清。

嘉義地檢署表示，本案陳、蕭，及蕭兒子、戴姓媳婦列被告，該行善團非立案社團，自91年起即在臉書、網路公開勸募，自107年8月後「因應物價上揚，捐款不受限100元」，或以自由樂捐向社會不特定善心人士，以現金、匯票及支票方式非法募款，甚至載明私人郵局及銀行帳戶為「專款帳號」，並將部分善款挪為他用，作為私人投資。

嘉義市社會局表示，多年前曾建議該行善團立案，但該單位有不同看法，本案經檢調偵辦後，社會局將查處其是否公開勸募，若違反公益勸募條例，依規定應將勸募所得財物返還捐贈人。若經制止仍不遵從，將依法裁罰，並得按次連續處罰。

何明德多年前創辦「何明德行善團」，後更名嘉義市嘉邑行善團，何23年前離世後，內部對行善團是否立案有不同意見，有團員以「嘉義市嘉邑行善團」為名，向嘉義市府申請登記為社團法人組織；但另一派又更名為「何明德行善團」，由何的陳姓女兒及蕭姓女婿負責管理。

陳女與蕭姓夫婿原是嘉工教師，提前退休繼承何明德行善事業，陳、蕭二人負責行善團事務，接受行善團會員每月百元捐款，主張依何遺訓不成立社團法人，不主動募款、不接受大額捐款，聘用蕭的兒子、戴姓媳婦協助處理捐款，執行造橋鋪路、施棺工作，因社團未立案也沒有勸募帳號，捐款都是寄現金、匯票。

何明德行善團辦公室今天被調查站搜索，中午大門深鎖。記者卜敏正／攝影
何明德行善團辦公室今天被調查站搜索，中午大門深鎖。記者卜敏正／攝影
嘉義市調查站今天到何明德辦公室搜索。記者卜敏正／翻攝
嘉義市調查站今天到何明德辦公室搜索。記者卜敏正／翻攝
何明德行善團辦公室外牆，還有他生前帶行善團造橋鋪路照片。記者卜敏正／攝影
何明德行善團辦公室外牆，還有他生前帶行善團造橋鋪路照片。記者卜敏正／攝影
嘉義市調查站今天到何明德辦公室搜索。記者卜敏正／翻攝
嘉義市調查站今天到何明德辦公室搜索。記者卜敏正／翻攝

嘉義 捐款 媳婦

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