男酒後路邊小解與街友發生衝突 街友倒臥路邊死亡

昨清晨5點多，屏東警方接獲報案，街友郭姓男子倒臥永大路樂齡公園停車格旁，消防人員抵達現場發現郭已死亡，警方發現郭身上有多處外傷，調閱周邊監視器發現，郭前天深夜與鄭姓男子發生衝突，警循線找到鄭姓男子，鄭坦承，當時曾在路邊小解與郭發生衝突，不知道郭死亡，警今詢後將鄭依傷害致死罪移送檢方偵辦。

警方調查，死者42歲郭姓男子是街友，15日凌晨近12點，鄭在路邊小解，與郭發生衝突，之後郭就離開，16日清晨5點多，民眾路過發現郭倒臥路旁，趕緊報案，全案曝光。