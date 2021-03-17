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男酒後路邊小解與街友發生衝突 街友倒臥路邊死亡

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

昨清晨5點多，屏東警方接獲報案，街友郭姓男子倒臥永大路樂齡公園停車格旁，消防人員抵達現場發現郭已死亡，警方發現郭身上有多處外傷，調閱周邊監視器發現，郭前天深夜與鄭姓男子發生衝突，警循線找到鄭姓男子，鄭坦承，當時曾在路邊小解與郭發生衝突，不知道郭死亡，警今詢後將鄭依傷害致死罪移送檢方偵辦。

警方調查，死者42歲郭姓男子是街友，15日凌晨近12點，鄭在路邊小解，與郭發生衝突，之後郭就離開，16日清晨5點多，民眾路過發現郭倒臥路旁，趕緊報案，全案曝光。

警方調閱周邊監視器，發現鄭姓男子與郭有肢體衝突，鎖定鄭姓男子，警方昨中午循線找到鄭男，鄭稱不知道郭已死亡，警方詢問後今將鄭姓男子依傷害致死罪移送屏東地檢署偵辦。

屏東警方調閱周邊監視器，發現鄭姓男子與街友郭姓男子曾在路邊發生衝突，鎖定鄭姓男子涉案。記者劉星君／翻攝
屏東警方調閱周邊監視器，發現鄭姓男子與街友郭姓男子曾在路邊發生衝突，鎖定鄭姓男子涉案。記者劉星君／翻攝

監視器 屏東 街友

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