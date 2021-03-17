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覬覦酒店利益欲介入經營 暴力集團涉砸店遭逮捕

中央社 / 雲林縣17日電

以陳姓男子和王姓男子為首的暴力集團常出入雲林縣虎尾的酒店消費，覬覦利益頗豐欲介入經營，3月初持棍棒等物砸店，警方今天逮捕陳男等5人，全案依組織犯罪等罪移送法辦。

雲林縣虎尾警分局偵查隊長李志文今天接受媒體聯訪時表示，以陳姓男子（25歲）和王姓男子（37歲）為首的集團成員平日遊手好閒、不務正業，常出入雲林縣虎尾酒店消費，並得知酒店收益頗豐，有意介入店家經營。

陳姓男子等5人在3月初手持棍棒、滅火器等物到2間酒店鬧事，並放話「錢都你們賺就好？我就讓你們開不下去！」店員紛紛走避、被迫中斷生意，陳男等人隔天還到被害者住家，砸毀玻璃後即開車逃逸。

酒店均採冷處理，不願報案，警方接獲情資，由雲林縣警察局刑警大隊和虎尾警分局成立專案小組，跟監埋伏多日，蒐集陳姓男子等人暴力事證，報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組今天拂曉出擊，陳姓男子等人在睡夢中遭逮捕、上銬，並查扣棍棒等犯案工具，順利瓦解暴力集團，全案依組織犯罪、恐嚇、妨害秩序和毀損等罪嫌移送地檢署偵辦。

酒店 警察 恐嚇

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