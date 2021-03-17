嘉市某行善團夫婦涉侵占善款 遭檢調傳喚到案

嘉義市某行善團每月收取民眾善款新台幣2000多萬元，行善團負責人陳姓女子涉嫌與夫婿蕭姓男子侵占善款，轉為其他投資，檢調今天搜索，傳喚5人到案說明，釐清案情。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，法務部調查局嘉義市調查站接獲檢舉，嘉義市某行善團負責人陳姓女子、蕭姓男子涉嫌侵占善款，由檢察官陳靜慧指揮偵辦，經蒐證後，今天持搜索票前往陳女等人住處執行搜索，扣得相關事證，並傳喚陳女、蕭男等被告及相關證人等5人到案。

蔡英俊指出，陳女、蕭男為夫妻關係，於民國91年間起，負責某行善團事務，接受行善團會員每月100元捐款，會員共有20萬7000多人，1個月善款約2000多萬元，陳女、蕭男明知行善團成立初期，主要為集大眾力量造橋鋪路、施棺等社會事業，不得挪為他用，竟將部分善款移為私人投資。

專案小組執行搜索後，正比對相關事證，積極訊問陳女、蕭男等被告及相關證人，以釐清案情。