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何明德行善團被搜索 負責人疑挪用善款私人投資

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義地檢署檢察官指揮市調查站，今天到何明德行善團現址，何的陳姓女兒及蕭姓女婿家搜索，調查相關善款流向、運用，是否涉及侵占，並傳喚陳、蕭姓等被告及相關證人共5人，專案小組正訊問陳、蕭及相關證人，比對相關事證釐清案情。

記者截稿前去電行善團辦公室，但電話一直無人接聽。

檢方表示，陳、蕭姓被告為夫妻關係，91年間起負責行善團事務，接受行善團會員每月100元捐款，明知該行善團成立之初，為集大眾之力量造橋鋪路、施棺等社會事業，不得挪為他用，竟變易持有為所有，將部分善款移為私人投資。

何明德當年創辦嘉邑行善團，號召民間力量，幫有需要的地方造橋鋪路，之後更名嘉義市嘉邑行善團，25年前何明德還獲得「麥格塞塞獎」領袖獎，並將獎金5萬美元捐贈給菲國孤兒院，及嘉義市購買救護車，但23年前何明德離世後，團員對於行善團是否向市府立案，有不同意見。

當時有團員以「嘉義市嘉邑行善團」為名，向市政府申請登記地方社團法人組織；但行善團另一派則認為，應維持傳統，延續何明德行善初衷，僅接受小額郵寄捐款，強調不成立社團法人組織，避免內部為名分權力鬥爭，之後更名為「何明德行善團」，持續造橋及施棺二業務。

「何明德行善團」之後由何的陳姓女兒，及蕭姓女婿負責管理，因為沒有立案社團也沒有勸募帳號，民眾捐款都是寄現金、匯票，若依照該社團內部簡介，會員從最初1萬餘人，已增加到10萬人，若每人每月捐100元，善款收入亦相當可觀，但也因為沒有立案，相關善款流向受部分人士質疑，是否有侵占或挪為他用疑慮。

何明德行善團辦公室今天被調查站搜索，中午大門深鎖。記者卜敏正／攝影
何明德行善團辦公室今天被調查站搜索，中午大門深鎖。記者卜敏正／攝影
何明德行善團辦公室外牆，還有他生前帶行善團造橋鋪路照片。記者卜敏正／攝影
何明德行善團辦公室外牆，還有他生前帶行善團造橋鋪路照片。記者卜敏正／攝影

嘉義 捐款

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