小黃司機被砍18刀不治 和平醫院：無醫師翹班延誤致死

台北市萬華區一名林姓計程車司機，去年遭于姓房仲當街持刀狂砍18刀，最後傷重不治，于男依照殺人罪起訴，但此案卻被指控，林姓司機當時被送往北市聯醫和平院區時，疑似因醫師翹班延誤黃金搶救時間。北市聯醫澄清，並無翹班延誤導致死亡情況，目前全案已進入司法程序，將尊重司法調查結果。

這名林姓司機去年4月11日返回台北萬華家途中，遭到于姓房仲埋伏狂砍18刀，原以為是隨機殺人事件，經警方追查後才發現，林姓司機與一名江姓女房仲疑似發展婚外情，分手後林男持續騷擾江女，于男為幫女房仲出氣，偷偷在林男車上裝GPS，並當街殺人，林男遭砍後被送往和平醫院急救，3月後重傷宣告不治。

和平醫院今卻遭指控，林男送醫後，當日骨科值班的陳姓醫師不在院內待命，醫院多次聯繫卻稱無法前往處理，直到隔天中午院方才決定找其他醫師接手開刀，而該名陳姓醫師在傷者入院24小時後才現身，但林男因傷勢過重，最後轉願仍因失血過多引發其他病症死亡，質疑陳姓醫師恐成醫療疏失致死。

北市聯醫今回應，林男當時多數外傷就醫後，急診主治醫師即刻處理以維持生命徵象，同時通知一般外科、神經外科等外科系專科醫師到院協助，經急診及外科系等多位醫師研議後，認為應先收治於加護病房，待生命跡象穩定後，隔天上午隨即開刀處理傷口，病人術後情況也穩定並轉出加護病房，並在4月30日轉院治療。