Foodpanda系統漏洞 外送員盜同事帳號接單吞餐費

蘇姓Foodpanda外送員在平台註冊帳號時發現每人註冊帳號後預設密碼都相同，並利用此漏洞冒名替另名姜姓外送員接32筆訂單，得手5796元，高雄地檢署依侵占等罪起訴蘇男。示意圖／聯合報系資料照 蘇姓Foodpanda外送員在平台註冊帳號時發現每人註冊帳號後預設密碼都相同，並利用此漏洞冒名替另名姜姓外送員接32筆訂單，得手5796元，高雄地檢署依侵占等罪起訴蘇男。

高雄地檢署起訴指出，蘇姓Foodpanda外送員某天在註冊外送平台帳號時，意外發現每個人註冊後的帳號預設密碼都相同，若是註冊後未自行變更密碼，就有可以利用此系統漏洞盜用他人帳號的可能。

蘇男後續在外送群組中得知另名姜姓外送員的系統帳號，他在去年7月17日以預設密碼測試登入姜姓外送員帳號成功，竟在竄改密碼後，開始替姜姓外送員冒名接下32筆外送單，並私吞總共新台幣5796元的外送服務費和餐費。

由於Foodpanda公司遲遲未收到外送員繳回的餐費，便向帳號持有人姜姓外送員討錢，一頭霧水的姜姓外送員此時才得知帳號被盜，在自掏腰包付款後報案，警方並順利逮捕蘇男到案。

蘇男接受警詢時坦承犯案，高雄地檢署檢察官偵訊後，並依侵占、妨害電腦使用罪起訴蘇男。