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高雄警查獲賭場 女負責人請年輕正妹當荷官、主持賭局

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市警察局鳳山分局前天破獲職業賭場，賭場內聘請多名22歲、23歲穿著性感的年輕女子擔任荷官，賭場負責人、主持人也幾乎是女子，前天晚間被警方一舉查獲，依賭博罪嫌送辦。

據了解，這間位於鳳山區善和街上的職業賭場，平時以競技休閒館作為掩護，招收多名為會員，店內還提供妞妞、百家樂等多種紙牌遊戲，並可以用新台幣兌換籌碼後再兌回。

鳳山分局今年2月中旬接獲檢舉，經過多次到場探訪，掌握該賭場的營利模式，前天晚上11點多時，見時機成熟，進入搜索，現場查獲22歲趙姓女荷官等7人，還有賭客9人，共計16人。

警方另查扣73萬元現金、籌碼、營業帳冊、撲克牌、骰子、點鈔機及監視器等證物；全案警詢後，趙等7嫌依賭博罪嫌移送地檢署偵辦。

高雄市警察局鳳山分局前天破獲職業賭場，賭場內聘請多名22歲、23歲穿著性感的年輕女子擔任荷官，賭場負責人、主持人也幾乎是女子。記者邱奕能／翻攝
高雄市警察局鳳山分局前天破獲職業賭場，賭場內聘請多名22歲、23歲穿著性感的年輕女子擔任荷官，賭場負責人、主持人也幾乎是女子。記者邱奕能／翻攝
高雄市警察局鳳山分局前天破獲職業賭場，賭場內聘請多名22歲、23歲穿著性感的年輕女子擔任荷官，賭場負責人、主持人也幾乎是女子。記者邱奕能／翻攝
高雄市警察局鳳山分局前天破獲職業賭場，賭場內聘請多名22歲、23歲穿著性感的年輕女子擔任荷官，賭場負責人、主持人也幾乎是女子。記者邱奕能／翻攝
高雄市警察局鳳山分局前天破獲職業賭場，賭場內聘請多名22歲、23歲穿著性感的年輕女子擔任荷官，賭場負責人、主持人也幾乎是女子。記者邱奕能／翻攝
高雄市警察局鳳山分局前天破獲職業賭場，賭場內聘請多名22歲、23歲穿著性感的年輕女子擔任荷官，賭場負責人、主持人也幾乎是女子。記者邱奕能／翻攝

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