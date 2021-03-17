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父子背車禍賠償金生活困頓3天未吃飽 小港警貼心送暖

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市小港區蕭姓父子因每月需墊付車禍賠償金1萬元，生活陷入困難，已有3天未吃飽，小港分局高松派出所員警巡邏時，發現後，由所長陳聖武帶頭雪中送炭，在所內募得一筆捐款、麵包以及生活用品，暫解蕭家人的燃眉之急。

高松派出所警員15日晚間巡邏，發現里長帶著生活物資到小港區水秀路一處公寓，幾名警員見狀上前關心，後來在屋內發現一對蕭姓父子，身形消瘦，經里長、警員關心，才發現父子倆已有3天沒吃飽。

蕭父透露，因為他生重病，行動不便沒辦法外出工作，家裡生計都靠剛成年的兒子維持，只不過日前兒子發生車禍，每月需賠償1萬元，讓原本生活困頓的他們經濟更顯拮据。

巡邏員警返回派出所後，將蕭家父子的狀況轉達所長陳聖武，所內多名警員二話不說掏腰包捐款，募得善款、麵包、礦泉水以及基本生活物資後，由警員周孟秀親自交給蕭父手中「這是大家一點小心意，希望你們收下，有困難隨時都可以跟我們說」，員警一席話讓蕭父感動萬千。

陳聖武說，警察本分雖然是維持治安，但扶助弱勢也是善行與功德，若能力有餘，都會盡力而為，也希望藉此拋磚引玉，讓社會大眾以行動展現愛心，幫助更多需要幫助的弱勢群體。

小港分局高松派出所警員見蕭姓父子生活陷入困頓，在所內發起小額募款，親自將員警愛心送到家。記者張議晨／翻攝
小港分局高松派出所警員見蕭姓父子生活陷入困頓，在所內發起小額募款，親自將員警愛心送到家。記者張議晨／翻攝
小港分局高松派出所警員見蕭姓父子生活陷入困頓，在所內發起小額募款，親自將員警愛心送到家。記者張議晨／翻攝
小港分局高松派出所警員見蕭姓父子生活陷入困頓，在所內發起小額募款，親自將員警愛心送到家。記者張議晨／翻攝

捐款 車禍

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