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改裝汽機車深夜出沒飆車競速！金門警大動作向飆仔宣戰
夜間不平靜！金門最近深夜不時有改裝汽機車出沒，飆車競速，行徑囂張，不少民眾被吵到不行，紛紛在臉書上ＰＯ文抱怨，在網路上引起熱議，金門警方昨晚大動作取締飆車族及改裝車，金湖分局共取締酒後駕車1件、變更車體5件、無照駕駛2件及未戴安全帽1件。
金湖分局表示，金門地區近來連傳多起夜間飆車事件，改裝車輛深夜擾民引發民怨，金湖分局啟動防制危險駕車機制，針對轄內易有飆車路段、青少年常聚集的據點執行路檢勤務，採定點或巡邏盤查，攔查、取締違規改裝車輛等防飆作為，以有效防制交通事故，維護用路人交通安全。
警方也說，改裝車深夜噪音擾寧向來為民眾所厭惡，為防止改裝車於深夜時段在大馬路上聚集競速，昨晚20許，特別會同監理站聯合稽查，出動警力10人，於新市圓環周遭之市港路及太湖路，採口袋戰術兵分2路實施路檢，執行防制危險駕車勤務，取締酒後駕車涉嫌公共危險1件、變更車體5件、無照駕駛2件及未戴安全帽1件。
金城分局則表示，從去年至今年3月份取締改裝車輛有53件、超速238件，有效遏止改裝車輛超速行駛亂象，但近期似乎有死灰復燃跡象，自即日起將重兵佈署將採取不定期、不定時、不定點，針對轄內易聚集危險駕車路段、時段，規劃執行路檢勤務，加強取締改裝車輛及危險駕車勤務，主要針對超速行駛、改裝車噪音、無照駕駛、闖紅燈及酒後駕車等強力執法。
警方表示，有關改裝車體、蛇行競速等危險駕車行為，不只是違反噪音管制法，還違反道路交通管理處罰條例第16條、18條及43條，最重可處以新臺幣9萬元以下罰鍰及道路安全講習，嚴重行為甚至可能涉及刑事責任，觸犯公共危險罪，用路人切勿以身試法，予民眾一個無慮的用路環境及維持社區安寧。
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