影／大腸麵線大鍋遭竊速破案 民大讚警：拯救了我的胃

台南市安南區安昌街一家著名蚵仔麵線老闆，昨晚至台南三分局和順派出所報案，說賴以為生的煮大腸鐵鍋，放在自家門口晾乾，卻遭不明人士取走，鐵鍋很新不可能被回收，希望警方可以幫忙找出竊嫌。經警方迅速找到年已六旬的曾姓老婦人資源回收時，發現該只大鐵鍋，辯稱誤認回收物。周遭商家及民眾聞訊後大讚，「警察幫我找回晚餐了」、「拯救了我的胃」。

和順所警員吳昊叡及陳祥慶受理報案，調閱監視器逐步查看，發現犯嫌前一天先至該處附近做資源回收，且頻頻回頭查看鐵鍋，隔天再訪時便張望四處無人後，直接取走鐵鍋。警方2小時內偵破該案，並替蚵仔麵線老闆找回慣用的大鐵鍋，讓犯嫌不及變賣。

據調查，年約六旬婦人，前一天資源回收時發現該處有口大鐵鍋，認為變賣可以獲取不少價錢，因此心生貪念，隔日再訪，見四下無人便拾起占為己有。曾婦辯解資源回收時誤認物品，但吳一語道破其行為後，她才坦承犯案。