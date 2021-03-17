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李國輝縱火釀9死案 中和女房東不顧安全出租套房判刑2年

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市中和區興南路二段一處公寓2017年底遭男子李國輝縱火，4、5樓出租套房9名房客因逃生不及喪命，李國輝一、二審及更一審均被判死刑，最高法院二度發回高院更審。出租套房的女房東連秋香則因未做好安全把關，被家屬提告過失致死，今天由新北地方法院認定犯過失致死，處兩年有期徒刑，可上訴。

李國輝是緬甸華裔，有施用安非他命惡習，因認為自己與前女友的情感糾紛變成朋友間的笑話，多次縱火報復。前兩次因友人阻止未釀死傷，2017年11月22日他又以汽油在租屋處縱火，造成9人死亡，其中7人因逃生不及嗆傷，被救出送醫後仍不治。

檢警調查，公寓4、5樓都是打通後間隔成套房出租，5樓還是頂樓加蓋的違章建築，連秋香2015年以親人名義購入後出租，為實際持有者，負有提供安全居住設備、環境的義務，但她卻一直沒改善，直至李國輝縱火後，濃煙壟罩4樓並蔓延5樓，導致7人逃生不及死亡。

連秋香喊冤，強調她無法預料李國輝會縱火，即使現場沒有違法隔間與頂樓加蓋，7人仍會因李國輝縱火身亡。

法院審理時，依據新北市建築師鑑定初勘紀錄表認定，公寓4、5樓的密集隔間，造成逃生空間狹小、蓄煙空間不足，濃煙迅速擴散導致走道逃生困難，另外依據鑑定人證述，5樓違章頂加又影響火災熱煙向上排出，也使得頂樓失去逃生避難的功能，但連秋香卻自購入後未有任何改善便將套房出租。法院認為，雖因嗆傷死亡的7人與李國輝縱火有關，但連秋香提供不合安全的危險居住設備、環境，加上李國輝縱火行為才會造成7人死亡，認為連秋香犯行足以認定。

法院考量案發後連秋香始終否認犯行，亦未與受害家屬達成和解或賠償，今天依刑法276條過失致死罪判處兩年有期徒刑。

新北市中和區興南路二段一處公寓2017年底遭男子李國輝縱火，造成4、5樓出租套房9名房客因逃生不及葬身火場。報系資料照
新北市中和區興南路二段一處公寓2017年底遭男子李國輝縱火，造成4、5樓出租套房9名房客因逃生不及葬身火場。報系資料照

縱火 建築

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