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停業越南河粉店藏職業賭場 5天查2場21名越南籍賭客

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南麻豆警方昨晚9時許在麻豆區一處停業越南河粉店查獲職業賭場，當場查扣賭資含抽頭金新台幣4萬5400元、多副撲克牌及監視器等證物，並將屋主、把風及賭客等15人分別依賭博罪移送偵辦及社維法裁罰；另麻豆警分局本月12日也查獲越南籍阮姓女子等6人涉嫌賭博罪，短短5日合計查獲2處賭場計21人移送法辦及裁罰。

麻豆分局表示，日前接獲情資，該處越南河粉店多日未營業，但人員出入異常，疑有民眾聚集賭博，經多日蒐證及跟監埋伏，昨天晚間調集警力，趁賭客開啟鐵捲門之際，持臺南地方法院核發的搜索票衝入賭場，賭客均不及反應即遭警方查獲。

警方清查現場為俗稱「六公」的撲克牌職業賭場，經清點含阮姓屋主共15人涉案；另賭客及把風人員均為越南籍，現場並查獲1名逾期居留越南籍女子，併解送移民署專勤隊。

麻豆分局分局長邱顯良表示，賭場所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，從事犯罪行為，縱然利用民宅掩飾非法賭博，警方也會加強查緝，持續取締職業賭場。

台南麻豆警方在停業的越南河粉店，查獲職業賭場，清一色是越南籍賭客。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警方在停業的越南河粉店，查獲職業賭場，清一色是越南籍賭客。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警方在停業的越南河粉店，查獲職業賭場，清一色是越南籍賭客。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警方在停業的越南河粉店，查獲職業賭場，清一色是越南籍賭客。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警方在停業的越南河粉店，查獲職業賭場，清一色是越南籍賭客。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警方在停業的越南河粉店，查獲職業賭場，清一色是越南籍賭客。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警方在停業的越南河粉店，查獲職業賭場，清一色是越南籍賭客。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警方在停業的越南河粉店，查獲職業賭場，清一色是越南籍賭客。記者吳淑玲／翻攝

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