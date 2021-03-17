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油門當煞車踩？台中阿伯開車爆衝連撞9車 幸僅一人輕傷
台中市七旬邱姓老翁今天上午10時許，開車行經中國醫藥大學附設醫院附近時，疑因操作不當，將油門當煞車，邱車突然爆衝，撞上路旁停放的8輛機車，以及一輛正在駛入停車場的轎車，幸好僅邱受輕傷之外，未釀其他人員傷亡，經查邱無酒精濃度，初步研判為操作不慎釀禍，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。
經查，邱姓老翁（75歲）今天上午10時許，駕駛休旅車北區錦新街右轉五順街，往中賓停車場行駛，他疑似操作不當，撞上路邊停車的8輛機車、1輛正準備進入停車場的轎車，導致休旅車車頭受損，其餘9台車尾及車身凹擦損。
全案僅所造成邱姓老翁手腳擦挫傷，未就醫自行處理，邱經酒測無反應，第二警分局交通分隊初步調查，研判肇事原因為邱駕駛不當釀禍，詳細肇事原因，有待後續調查。
台中市第二警分局長蔡元戎表示，行車務必注意車前狀況及遵守號誌行駛，以保障行車交通安全。
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