聽新聞
test
0:00 / 0:00

油門當煞車踩？台中阿伯開車爆衝連撞9車 幸僅一人輕傷

聯合報 / 記者陳宏睿趙容萱／台中即時報導

台中市七旬邱姓老翁今天上午10時許，開車行經中國醫藥大學附設醫院附近時，疑因操作不當，將油門當煞車，邱車突然爆衝，撞上路旁停放的8輛機車，以及一輛正在駛入停車場的轎車，幸好僅邱受輕傷之外，未釀其他人員傷亡，經查邱無酒精濃度，初步研判為操作不慎釀禍，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。

經查，邱姓老翁（75歲）今天上午10時許，駕駛休旅車北區錦新街右轉五順街，往中賓停車場行駛，他疑似操作不當，撞上路邊停車的8輛機車、1輛正準備進入停車場的轎車，導致休旅車車頭受損，其餘9台車尾及車身凹擦損。

全案僅所造成邱姓老翁手腳擦挫傷，未就醫自行處理，邱經酒測無反應，第二警分局交通分隊初步調查，研判肇事原因為邱駕駛不當釀禍，詳細肇事原因，有待後續調查。

台中市第二警分局長蔡元戎表示，行車務必注意車前狀況及遵守號誌行駛，以保障行車交通安全。

台中市邱姓老翁今天上午行經北區錦新街時，突然爆衝，撞上路旁的8輛機車、1輛準備駛入停車場的轎車。記者趙容萱／攝影
台中市邱姓老翁今天上午行經北區錦新街時，突然爆衝，撞上路旁的8輛機車、1輛準備駛入停車場的轎車。記者趙容萱／攝影
台中市邱姓老翁今天上午行經北區錦新街時，突然爆衝，撞上路旁的8輛機車、1輛準備駛入停車場的轎車。圖／讀者提供
台中市邱姓老翁今天上午行經北區錦新街時，突然爆衝，撞上路旁的8輛機車、1輛準備駛入停車場的轎車。圖／讀者提供
台中市邱姓老翁今天上午行經北區錦新街時，突然爆衝，撞上路旁的8輛機車、1輛準備駛入停車場的轎車。圖／讀者提供
台中市邱姓老翁今天上午行經北區錦新街時，突然爆衝，撞上路旁的8輛機車、1輛準備駛入停車場的轎車。圖／讀者提供
台中市邱姓老翁今天上午行經北區錦新街時，突然爆衝，撞上路旁的8輛機車、1輛準備駛入停車場的轎車。記者趙容萱／攝影
台中市邱姓老翁今天上午行經北區錦新街時，突然爆衝，撞上路旁的8輛機車、1輛準備駛入停車場的轎車。記者趙容萱／攝影

停車場 休旅車

延伸閱讀

影／蹩腳倒車5次！轎車撞後不理 車主報警

踩不到煞車… 蘇花遊覽車撞山壁6死39傷「像極了戰場」

蘇花公路遊覽車撞山 林佳龍：路線線型非釀禍原因

「大黃」突衝出安全島遭撞壓車底 車主急哭只想救出狗

相關新聞

李國輝縱火釀9死　中和女房東不顧安全出租套房判刑2年

新北市中和區興南路二段一處公寓2017年底遭男子李國輝縱火，4、5樓出租套房9名房客因逃生不及喪命，李國輝一、二審及更一...

情侶入住宜蘭冬山民宿疑燒炭身亡 身體發黑警封鎖調查

今天上午11點多，宜蘭冬山鄉一間民宿發現入住的情侶陳屍浴室，已經死亡，由於現場留有燒炭痕跡，不排除是燒炭自殺。

30年吸毒多次進出監獄 更生人靠職訓雷射雕刻創業重生

「感謝職訓拉我一把！」50歲的周安迪(化名)30年間因吸毒進出監獄多次，一度被親朋好友放棄，後來在獄中接觸宗教開始思考人...

停業越南河粉店藏職業賭場 5天查2場21名越南籍賭客

台南麻豆警方昨晚9時許在麻豆區一處停業越南河粉店查獲職業賭場，當場查扣賭資含抽頭金新台幣4萬5400元、多副撲克牌及監視...

油門當煞車踩？台中阿伯開車爆衝連撞9車 幸僅一人輕傷

台中市七旬邱姓老翁今天上午10時許，開車行經中國醫藥大學附設醫院附近時，疑因操作不當，將油門當煞車，邱車突然爆衝，撞上路...

影／聯結車爆胎 休旅車等紅燈遭震波襲擊 影像曝光超驚悚！

李姓男子日前開休旅車駛至屏東縣枋寮鄉台17線與台1線路口停等紅燈，1輛聯結車自右側緩緩駛近時，左後輪突然爆胎，強大的震波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。