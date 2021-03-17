影／聯結車爆胎 休旅車等紅燈遭震波襲擊 影像曝光超驚悚！
李姓男子日前開休旅車駛至屏東縣枋寮鄉台17線與台1線路口停等紅燈，1輛聯結車自右側緩緩駛近時，左後輪突然爆胎，強大的震波竟直接震碎休旅車右後車玻璃、車門鈑金凹陷，李和副駕駛座友人頸部也被碎玻璃輕微劃傷，他把事故過程貼上網路社群媒體，慨嘆「大家都說要遠離大車，但這種大車慢慢靠近你，想閃也閃不掉！」。
枋寮警方說，該起爆胎引發的事故發生在3月7日中午，林姓駕駛人（65歲）駕駛營業半聯結車沿台17線外快車道由北往南行駛至路口停等紅燈時，所聯結的半拖車左後輪發生爆胎，震波造成同向內側車道的休旅車右後側車窗玻璃碎裂，車上李姓駕駛人（52歲）及陳姓乘客受輕傷，雙方駕駛酒測值為零；經查大貨車林姓駕駛人駕照已吊扣，另裝載的大石頭貨物超載，均依相關規定告發。
當天到場處理的員警說，爆始的強大震波竟震碎休旅車右後車玻璃、車門鈑金凹陷，讓人開了眼界，若直接震到一旁的機車騎士或行人，後果恐不堪設想。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言