影／聯結車爆胎 休旅車等紅燈遭震波襲擊 影像曝光超驚悚！

李姓男子日前開休旅車駛至屏東縣枋寮鄉台17線與台1線路口停等紅燈，1輛聯結車自右側緩緩駛近時，左後輪突然爆胎，強大的震波竟直接震碎休旅車右後車玻璃、車門鈑金凹陷，李和副駕駛座友人頸部也被碎玻璃輕微劃傷，他把事故過程貼上網路社群媒體，慨嘆「大家都說要遠離大車，但這種大車慢慢靠近你，想閃也閃不掉！」。

枋寮警方說，該起爆胎引發的事故發生在3月7日中午，林姓駕駛人（65歲）駕駛營業半聯結車沿台17線外快車道由北往南行駛至路口停等紅燈時，所聯結的半拖車左後輪發生爆胎，震波造成同向內側車道的休旅車右後側車窗玻璃碎裂，車上李姓駕駛人（52歲）及陳姓乘客受輕傷，雙方駕駛酒測值為零；經查大貨車林姓駕駛人駕照已吊扣，另裝載的大石頭貨物超載，均依相關規定告發。