5月大女嬰突猝死保母挨告 檢方認家長斷章取義不起訴

桃園葉姓保母照顧1名5個多月大女嬰時，對方不明原因猝死，家長認為葉有過失，又以網路文章指稱她當時懷孕，未盡照顧責任。但檢方查，葉托育人數符合規定，女嬰也無外傷、死因不明，葉發現異狀就立刻報案，認為家長以網路文章斷章取義，偵結予以葉不起訴處分。

女嬰父母控訴，2018年7月起將剛出生1個月大的女嬰給葉女（37歲）照顧，約好每周一至五早上8點20分至下午6點20分，但葉卻違法超收幼童，又未能善盡職責，疏於照顧他們女兒，導致女嬰在同年11月21日突然送醫，到院前未明示原因心跳休止、缺氧性腦病變死亡，對葉提告過失傷害。

檢方訊時，葉女矢口否認犯行，辯稱1個居家保母可收2個2歲以上，及2個2歲以下小朋友，當時照顧的人數都符合規定，而且事發當天一早發現女嬰有異狀，就馬上告知她母親、打電話叫救護車，女嬰在車上還有呼吸心跳，是到院後才中止並施以電擊急救。

葉也說，女嬰腦部沒有出血、血腫也無外力、外傷，她也沒向對方家長說「媽媽對不起，我不知道是不是我去上廁所，有其他小孩弄他」等語，自己當天早上根本沒去上廁所。

檢方查，葉女托育的兒童符合居家式托育服務提供者登記及管理辦法規範，且女嬰事發後，經家庭暴力及性侵防治中心調查，也未發現有何超收狀況。

檢方也認為，女嬰家長以葉女懷孕，並拿網路文章「安胎的孕婦必需要絕對的臥床」，就斷章取義認為葉未盡照顧責任，該部分指訴無從採信。