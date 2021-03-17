員工欠債竟找工讀生搞鬼 害連鎖超商損失近85萬

桃園某超商陳姓員工因欠債，就和19歲的宋姓工讀生利用上班時間，偷印出153筆網路遊戲繳費單據，全數刷完消帳卻沒付款，詐得近55萬元不法利益，之後又領出店家30萬元現金，趁凌晨交付給2名不詳男子，檢方偵結依業務侵占、詐欺等罪嫌起訴宋，陳案發後逃逸，已被發布通緝。

檢警調查，宋男2019年3月至4月期間在龜山區某超商當工讀生，同時也兼任李姓正式員工的助理，未料2人竟私下謀議，一起趁上班時段沒人注意時，連續使用超商的代碼繳款機台，列印網路遊戲點數繳費單高達153筆。

2人印出單據後沒有實際付款，就直接刷繳費單讓超商自動收費系統消帳後，詐得無需付款的財產上不法利益約54萬9371元。

另外，宋又在4月13日凌晨和陳一起上班時，由宋從店內收銀機拿取30萬元現金，交付給陳放進點鈔機確認數量，隨即侵吞入己，再交付給2名到店內的不詳男子收取，並用以償還陳男個人債務，直到店家負責人驚覺款項短少，一調監視器才驚覺員工有鬼。

檢方訊時，宋坦承有依陳指示列印153筆繳費單，但否認有拿30萬元現金；店家負責人則供稱，他是調閱店內代收費用明細、比對監視器畫面統計出損失；另監視器也確實拍到，陳、宋刷單據條碼、拿一疊現金給2名不詳男子畫面。