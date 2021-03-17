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綠燈左轉到底行不行？汽車駕駛人常誤會搞得一頭霧水

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

台南市有許多主要道路受限路幅無法增設左轉專用道，市府在路口設置多時相燈號引導車流，結果卻常有汽車駕駛人誤會只能等到左轉燈亮起，才可以左轉，被後方車輛猛按喇叭一頭霧水，交通局表示，其實只要圓形路燈亮起，車輛就可依實際交通狀況伺機左轉，但仍要遵守轉彎車讓直行車先駛的規定。

交通局長王銘德指出，台南市區街道較狹窄，大部分都無法增設左轉專用車道，所以這2、3年來針對左轉車流大的路口增設左轉箭頭燈號，運用圓形綠燈加左轉箭頭燈併亮方式的早開、遲閉時相，希望疏解左轉車流，並確保交通安全。

不過，經常有用路人在看到設有左轉箭頭專用燈號時，反而誤會只有等左轉燈號亮起時才能左轉，造成對向已無來車，卻不敢左轉的情形。

王銘德說，圓形綠燈代表用路人可直接通行或左、右轉，但仍應遵守轉彎車讓直行車先駛的規定。交通管制科長方川和表示，「綠燈早開」或「綠燈遲閉」，只是增加或延長左轉方向的行車時間，箭頭綠燈是表示「僅准」的意思，例如亮直行、右轉箭頭綠燈，表示該方向僅准許直行及右轉車流行進；亮紅燈及左轉箭頭綠燈，則表示該方向僅准許左轉車輛行進。

常有用路人在多時相燈號路口以為只能等到左轉燈亮起，才可以左轉，台南市交通局表示，其實只要圓形路燈亮起，車輛就可依實際交通狀況伺機左轉，但仍要遵守轉彎車讓直行車先駛的規定。圖／台南市交通局提供
常有用路人在多時相燈號路口以為只能等到左轉燈亮起，才可以左轉，台南市交通局表示，其實只要圓形路燈亮起，車輛就可依實際交通狀況伺機左轉，但仍要遵守轉彎車讓直行車先駛的規定。圖／台南市交通局提供

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