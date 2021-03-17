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影／步行阿伯突然原地自轉為哪樁？警巡邏鷹眼發現救援
台中市七旬蔡姓老翁前天服血壓藥後身體不適，行經東區復興路、大智路口時，突然「原地自轉」，當時第三警分局的巡邏車經過，車內的警員鷹眼發現，趕緊前往提供協助，蔡見警員關心，還很好奇「你們怎麼看到的」，雖蔡自認身體狀況沒有問題，但警方仍載蔡返回1公里外的住處，暖心舉動讓蔡頻頻致謝。
台中市第三警分局立德派出所巡佐楊青峰、警員唐申霖，前天下午4時許，巡邏經過東區復興路、大智路口時，發現七旬蔡姓老翁腳步踉蹌，在街頭自轉一圈，貌似快要跌倒，兩警立即下車關心其身體狀況，蔡姓老翁見警察關心，驚訝的直說「你們怎麼會看到？」
經警調查，蔡姓老翁年逾七旬，雖有高血壓、高血糖等症狀，但長期來都有按時服藥控制，身體狀況還算不錯，前天蔡出門購物，原欲騎乘IBIKE返家，但因疑似服藥後血糖降太快，導致身體不適，便打消念頭改以步行回家，沒想到一時暈眩站不穩，在街角轉了一圈好不容易才穩住腳步，沒想到被警員看到。
蔡姓老翁自認身體狀況已經緩解，堅持不需協助送醫，打算自己走路回家，警方因擔心他返家途生再生意外，因此警員熱心，直接將他送回1公里外的住處休息。
警方提醒，近期日夜溫差大，民眾若有高血壓、糖尿病等慢性疾病，應聽從醫生囑咐按時服藥，注意自身健康，外出如遇有身體不適，也請立即於路邊適當處休息，切勿勉強繼續上路，以免發生危險。
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