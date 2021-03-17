快訊

里民出遊撞山壁釀6死39傷 侯友宜點名：遊覽車公司要負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「詹姆士」是朋友？警急阻六旬婦匯3萬：只是騙徒

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬羅姓婦人獨居，她5日前往某銀行欲匯款3萬元，當時她向行員透露，要匯款給一名叫做「詹姆士」的外籍友人，行員察覺有異，通知警方到場，警方直指該名外籍人士，根本是歹徒所假扮，不要相信，原本羅婦半信半疑，直到私訊詢問被封鎖後，才恍然大悟，十分感謝行員及員警的積極協助，讓她得以守住荷包。

5日上午11時許，台中市第二警分局立人派出所警員呂岳融、呂駿劭接獲轄區銀行經理來電，指稱六旬羅姓婦人疑似碰上詐騙，需警方協助。

經查，羅婦平日獨居在台中，兒女久久才返家探望一次，她在去年底在臉書遇到自稱「詹姆士」的外籍男子主動加好友，每日噓寒問暖，讓羅婦備感窩心；日前「詹姆士」宣稱要寄禮物給羅婦，要她依指示到銀行匯款，才能順利領到禮物。

行員發現是外國地址，直覺可能是詐騙，趕緊攔下羅婦，員警也加入勸導的行列；羅婦一時間難以接受，決定私訊「詹姆士」詢問其意見，不料立即就遭到封鎖，羅婦才相信自己碰上詐騙集團，十分感謝行員及員警的耐心協助，守住她的血汗錢。

第二警分局長蔡元戎表示，千萬別輕信從未見過面的網友，詐騙集團常利用高富帥或白富美形象來騙取被害人好感，進而有資金借貸或調用需求，提醒民眾保持謹慎，如有碰到可疑情形，可撥打165防詐騙專線或110向警方求助。

台中市羅姓婦人被歹徒假冒的外籍人士詐騙，5日要到銀行匯款3萬元，幸好被行員、員警及時制止。記者陳宏睿／翻攝
台中市羅姓婦人被歹徒假冒的外籍人士詐騙，5日要到銀行匯款3萬元，幸好被行員、員警及時制止。記者陳宏睿／翻攝
台中市羅姓婦人被歹徒假冒的外籍人士詐騙，5日要到銀行匯款3萬元，幸好被行員、員警及時制止。記者陳宏睿／翻攝
台中市羅姓婦人被歹徒假冒的外籍人士詐騙，5日要到銀行匯款3萬元，幸好被行員、員警及時制止。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 獨居 台中市

延伸閱讀

罹癌獨居阿嬤遭惡犬攻擊受傷 家畜所捕獲凶狗查主人

影／刑事局攻堅豪華民宿破詐騙集團 31嫌全被收押

獨／誤信假檢察官警官詐騙電話 婦人家中百萬現金、金銀財寶全被騙光

獨／經期4個月沒來 李宣榕不獨居原因太催淚

相關新聞

影／「詹姆士」是朋友？警急阻六旬婦匯3萬：只是騙徒

台中市六旬羅姓婦人獨居，她5日前往某銀行欲匯款3萬元，當時她向行員透露，要匯款給一名叫做「詹姆士」的外籍友人，行員察覺有...

媽呀！眼鏡蛇闖入校園女廁 女老師嚇得花容失色

媽呀！一條長約1公尺的眼鏡蛇昨午2點多竄入高雄市翠屏國中小女廁，嚇壞師生，學校緊急通報消防隊處理，右昌分隊隊員陳麒閎與張...

中警保大去年線上抓匪近2千人 大隊長警廣籲民投票打氣

台中市警局保安警察大隊在去年「線上立破」的績效為1805件、1974人，保大大隊長王子雄昨天上警廣，接受主持人採訪時，分...

影／開車爬樓梯撞毀中壢交通中隊大門 駕駛稱「誤踩油門」

桃圓中壢一名黃姓男子今日凌晨1點50分，因身體不適誤踩油門，導致駕駛的TOYOTA ALTIS銀色轎車突然暴衝，先是撞上...

警察超有耐心！輪流陪失智老翁聊到他突然想起自己是誰

蔡姓失智老翁在台中沙鹿街道迷路，熱心民眾報案，員警到場，老翁記不得自己姓名和住址，被帶回派出所時不斷問「為什麼帶我來派出...

西濱公路旁野火燒 濃煙竄天際

台六十一線西濱快速公路苗栗縣通霄白沙屯一帶山坡，昨天中午十二點多發生公墓雜草火警，濃煙直竄天際，西濱公路上清晰可見。火勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。