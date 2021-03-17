影／「詹姆士」是朋友？警急阻六旬婦匯3萬：只是騙徒

台中市六旬羅姓婦人獨居，她5日前往某銀行欲匯款3萬元，當時她向行員透露，要匯款給一名叫做「詹姆士」的外籍友人，行員察覺有異，通知警方到場，警方直指該名外籍人士，根本是歹徒所假扮，不要相信，原本羅婦半信半疑，直到私訊詢問被封鎖後，才恍然大悟，十分感謝行員及員警的積極協助，讓她得以守住荷包。

5日上午11時許，台中市第二警分局立人派出所警員呂岳融、呂駿劭接獲轄區銀行經理來電，指稱六旬羅姓婦人疑似碰上詐騙，需警方協助。

經查，羅婦平日獨居在台中，兒女久久才返家探望一次，她在去年底在臉書遇到自稱「詹姆士」的外籍男子主動加好友，每日噓寒問暖，讓羅婦備感窩心；日前「詹姆士」宣稱要寄禮物給羅婦，要她依指示到銀行匯款，才能順利領到禮物。

行員發現是外國地址，直覺可能是詐騙，趕緊攔下羅婦，員警也加入勸導的行列；羅婦一時間難以接受，決定私訊「詹姆士」詢問其意見，不料立即就遭到封鎖，羅婦才相信自己碰上詐騙集團，十分感謝行員及員警的耐心協助，守住她的血汗錢。