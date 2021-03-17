媽呀！眼鏡蛇闖入校園女廁 女老師嚇得花容失色

媽呀！一條長約1公尺的眼鏡蛇昨午2點多竄入高雄市翠屏國中小女廁，嚇壞師生，學校緊急通報消防隊處理，右昌分隊隊員陳麒閎與張智詠趕到，兩人持工具夾一個篏制蛇腹，一個夾頭，順利逮獲這隻擾亂校園的不速之客，獲得師生歡呼。

翠屏國中小校長黃景良表示，昨午校內有名女老師要上廁所，剛進廁所就在地板發現一條長蛇，當時這隻蛇快速竄進其中一間廁所，女老師則嚇得趕緊通報學校，請來消防隊協助抓蛇。

高雄市消防局右昌分隊下午2點45分左右獲報校園有蛇，陳、張兩名隊員帶著工具夾，捕蛇籠馬上趕到翠屏國中小，兩人依學校通報的線索，直搗女廁最後一間工具間，在一包雜物的袋旁發現蛇蹤，且竟然是一條具有毒性的眼鏡蛇。

捕蛇經驗老到的兩人，持著工具夾伺機出手，第一次沒夾中，第二夾先壓制蛇腹，控制蛇的行動，接著再下手夾住蛇頭，不費2分鐘時間就捕蛇入籠，帶出女廁。兩人順利帶出這條眼鏡蛇後，在廁所外圍觀的師生一陣歡呼，結束一場虛驚，消防員將蛇帶回分隊後，已通知農業局處理。