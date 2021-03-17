中警保大去年線上抓匪近2千人 大隊長警廣籲民投票打氣

台中市警局保安警察大隊在去年「線上立破」的績效為1805件、1974人，保大大隊長王子雄昨天上警廣，接受主持人採訪時，分享此一資訊，並呼籲市民替警方加油打氣，前往LINE TODAY投票，希望民眾投下台中市是六都中治安最好的城市的一票。

台中市警局保大隊長王子雄，昨天到警廣台中分台「945會客室」接受主持人沈燕的專訪，現場訪問採直播進行，以簡明扼要的方式與聽眾朋友分享保安警察大隊線上查緝犯罪績效、當前重點工作等內容，並透過實際查獲刑案與為民服務案例，讓市民了解保安大隊同仁對於台中市治安工作的貢獻與付出。

王子雄分享，保安警察大隊因為充分運用大數據分析及治安熱區熱點等資訊，工作績效表現亮眼，去年 「線上立破」績效共計1805件1974人，包含通緝犯48人、詐騙車手案15人、竊盜案、毒品案1907人、槍砲案3件等，這個成果是由三個外勤中隊同仁不眠不休、工作認真、勤務落實所共同交出的成績單。

王子雄提到，台中市警局去年全般刑案、全般竊盜、暴力犯罪與詐欺犯罪的「發生數」與前年相較，呈現穩定減少，其中全般刑案破獲率達98.15%，較前年增加2.38%；另每10萬人口全般刑案發生數，六都最低，另第一波校園及少年毒品查緝專案工作在六都皆是排名第一、第5波全國安居緝毒專案蟬聯六都有功機關績優單位、今年在打擊詐欺專案成效暫列第2名。

他強調，絕不容許黑道幫派分子危害社會治安，將持續針對轄內易滋事重點場所實施擴大臨、路檢勤務，進行強力掃蕩，以優勢警力，達到威嚇效果，讓民眾能安居樂業。