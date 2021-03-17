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影／開車爬樓梯撞毀中壢交通中隊大門 駕駛稱「誤踩油門」
桃圓中壢一名黃姓男子今日凌晨1點50分，因身體不適誤踩油門，導致駕駛的TOYOTA ALTIS銀色轎車突然暴衝，先是撞上停在中壢交通中隊前的警車，再爬上3個階梯直接撞壞門口電動門，造成大門玻璃和3輛警車毀損，幸未造成現場人員受傷，黃姓男子則受輕傷就醫。黃男駕駛的車輛卡在大門口時，警員立即上前逮捕；警方調查，黃姓男子酒測值零，初步排除酒駕，車上也無違禁藥物。全案依妨害公務罪、公共危險罪、毀損罪移送桃園地檢署偵辦。
警方調查，31歲肇事黃姓駕駛下車後第一時間頻說「對不起」，黃男供稱，從元化路行駛往中壢觀光夜市時，因身體不適才會誤踩油門。消防局出動5人到場前，黃男已自行脫困，觀察有冒汗躁動、腳部擦傷，先送往中壢天晟醫院急救。目前黃姓男子在興國派出所，警方表示並非蓄意衝撞，純屬意外。
中壢中隊位於桃園市中壢區元化路、中豐北路口，緊鄰中壢觀光夜市，有網友將轎車衝撞畫面PO網，以為公權力被挑戰、發生恐攻事件，留言「支持警察配槍用槍 」。
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