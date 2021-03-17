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警察超有耐心！輪流陪失智老翁聊到他突然想起自己是誰

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

蔡姓失智老翁在台中沙鹿街道迷路，熱心民眾報案，員警到場，老翁記不得自己姓名和住址，被帶回派出所時不斷問「為什麼帶我來派出所？」員警輪流陪他聊天，老翁突然想起自己是誰，警方順利聯絡上家屬，帶他回到彰化縣的家。

台中市清水警分局沙鹿分駐所警員柯儀庭日前獲報，沙鹿區中山路沙鹿火車站一名疑似失智老翁，警方到場了解發現是80歲蔡姓老翁，他向警方表示，想不起來「原先要去哪裡」，最後下了車又忘了要「回哪裡」。

警方獲報後趕到場後，原以為是附近巷子的長者走錯巷子、認錯路，先在各巷弄挨家挨戶來回詢問，但始終没人認識這位老翁，警方詢問老翁時，他回答警方「我不記得了」，警方只好先將他帶回分駐所休息，老翁有失智現象，在沙鹿所每休息一段時間，就會突然起身準備離開，被員警攔下，老翁也詢問員警「把我帶來派出所做什麼」，經警方解釋後，又坐下來休息，這樣的劇情，每隔幾分鐘就會重複上演，員警為維護老翁安全，輪留陪老翁聊天，以防老翁再度走失。

老翁最後突然說出自己的姓氏及住處彰化縣花潭，員警趕緊將他所述姓氏加以篩選，終於拼湊出老翁的確實身分，但沒有辦法得到家人的聯絡方式，警方最後請當地員警到老翁的居所訪查，透過鄰居找到老翁家人，他家人因工作關係無法到分駐所，最後外甥媳到沙鹿所將老翁帶回，向警方致謝。

外甥媳表示，老翁和父親曾經住過沙鹿地區，可能因此才會坐火車到沙鹿，他有失智現象，平日也只有一人居住，没想道這次會獨自一人坐車從彰化到沙鹿，幸好有警方的協助，讓老翁能安全返家。

清水警分局沙鹿分駐所長林雙鎮提醒民眾，若發現任何需要協助的人、事都可以向當地管轄之警政單位通報，或撥打110報案求助。

台中清水警分局警員和熱心民眾（紅衣者），陪失智老翁慢慢走。圖／警方提供
台中清水警分局警員和熱心民眾（紅衣者），陪失智老翁慢慢走。圖／警方提供

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