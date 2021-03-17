聽新聞
test
0:00 / 0:00
警察超有耐心！輪流陪失智老翁聊到他突然想起自己是誰
蔡姓失智老翁在台中沙鹿街道迷路，熱心民眾報案，員警到場，老翁記不得自己姓名和住址，被帶回派出所時不斷問「為什麼帶我來派出所？」員警輪流陪他聊天，老翁突然想起自己是誰，警方順利聯絡上家屬，帶他回到彰化縣的家。
台中市清水警分局沙鹿分駐所警員柯儀庭日前獲報，沙鹿區中山路沙鹿火車站一名疑似失智老翁，警方到場了解發現是80歲蔡姓老翁，他向警方表示，想不起來「原先要去哪裡」，最後下了車又忘了要「回哪裡」。
警方獲報後趕到場後，原以為是附近巷子的長者走錯巷子、認錯路，先在各巷弄挨家挨戶來回詢問，但始終没人認識這位老翁，警方詢問老翁時，他回答警方「我不記得了」，警方只好先將他帶回分駐所休息，老翁有失智現象，在沙鹿所每休息一段時間，就會突然起身準備離開，被員警攔下，老翁也詢問員警「把我帶來派出所做什麼」，經警方解釋後，又坐下來休息，這樣的劇情，每隔幾分鐘就會重複上演，員警為維護老翁安全，輪留陪老翁聊天，以防老翁再度走失。
老翁最後突然說出自己的姓氏及住處彰化縣花潭，員警趕緊將他所述姓氏加以篩選，終於拼湊出老翁的確實身分，但沒有辦法得到家人的聯絡方式，警方最後請當地員警到老翁的居所訪查，透過鄰居找到老翁家人，他家人因工作關係無法到分駐所，最後外甥媳到沙鹿所將老翁帶回，向警方致謝。
外甥媳表示，老翁和父親曾經住過沙鹿地區，可能因此才會坐火車到沙鹿，他有失智現象，平日也只有一人居住，没想道這次會獨自一人坐車從彰化到沙鹿，幸好有警方的協助，讓老翁能安全返家。
清水警分局沙鹿分駐所長林雙鎮提醒民眾，若發現任何需要協助的人、事都可以向當地管轄之警政單位通報，或撥打110報案求助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言