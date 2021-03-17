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蘇花公路車禍地點是下坡彎道 林佳龍：非道路線形肇禍

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

蘇花公路宜蘭東澳路段發生重大遊覽車死傷意外，由於發生地點位於下坡又是彎道，讓人質疑該路段是否應該要改善。交通部林佳龍晚間到醫院慰問家屬時受訪表示，事故發生的地方，初步了解並不是線形問題或天候問題，公路總局會配合檢警調查肇事原因。

新北市新店復興里民到花蓮旅遊，返回台北時發生遊覽車自撞山壁車禍，造成6人死亡、39人輕重傷。交通部長林佳龍晚間抵達蘇澳榮民醫院慰問家屬，其中有一對夫妻共赴黃泉，兒子趕來認屍時泣不成聲，林佳龍上前慰問。

林佳龍受訪時表示，這輛遊覽車有定檢，司機也沒有超時，真正肇事原因有待調查，當下第一時間以搶救為主，公路總局會成立關懷小組當成窗口，協助家屬處理醫療、保險等後續工作。

有人質疑該路道是否下坡或彎道過大，造成通行危院？林佳龍表示，事故發生地點並非道路線行不良範圍，也應該不是天候問題，交通部在蘇花改完成後，目前正啟動蘇花安綜合規劃進入期中報告，預計2年內環評核定，民國119年可以完成花蘇安改善路段。

交通部長林佳龍晚間到醫院慰問車禍死傷家屬，由於蘇花公路車禍路段位於下坡且彎道，是否應該檢討？林佳龍表示，並非道路線形或天候問題肇禍。記者戴永華／攝影
交通部長林佳龍晚間到醫院慰問車禍死傷家屬，由於蘇花公路車禍路段位於下坡且彎道，是否應該檢討？林佳龍表示，並非道路線形或天候問題肇禍。記者戴永華／攝影

林佳龍 遊覽車

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