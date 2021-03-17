連燒3天美濃山林大火終於滅 消防員累癱市長打氣

高雄美濃紫林寺後山14日上午發生林地火警，火勢一發不可收拾，連燒3天，情勢一度緊張，市長陳其邁14日深夜趕赴現場關心。消防人員不眠不休搶救，也防護周邊民宅不受波及，空勤總隊、陸軍航特部直升機協助空中灑水，多管齊下，16日晚間10點30分總算完全撲滅，現場已無火煙，周邊居民鬆口氣，總算能安心入眠。

滅火任務連忙3天，消防人員體力透支，市長陳其邁透過臉書留言為消防弟兄打氣，感謝第一線消防人員辛勞。

高雄市消防局統計，3月14日至3月16日3天期間，消防局總計出動41車、警消81人、義消31人，不眠不休滅火，也緊盯周邊民宅防護，空勤總隊、陸軍航特部直升機從空中灑水滅火，累計出勤144趟次，用水量470.6噸。

消防人員指出，火場周圍山壁陡峭，部分起火點人車難以靠近，救災難度高。16日晚間火勢終於撲滅，消防不會全數撤離，將持續監控火災現場動態，17日上午再派遣人員進行空拍巡查。