感情因素揚言輕生 女子站飯店13樓外牆警消急拉回

年約30歲的鄭姓女子16日晚間10時許獨自站在台北市萬華區一棟河景飯店13樓外牆上揚言輕生，警消獲報後一度派出雲梯車與其僵持，所幸現場人員趁隙將鄭女拉回牆內，危機才順利解除。

台北市消防局表示，16日晚間10時許接獲民眾報案後，陸續派出20餘名警消趕赴環河南路上的飯店外，設置氣墊、升起雲梯戒備。

勸說過程中，發現鄭女因感情因素情緒失控，揚言輕生，所幸現場人員趁隙將鄭女拉回牆內，危機才在晚上11時許解除。

警方表示，目前正安撫鄭女情緒，等待家屬到場，若有傷人或自傷之虞，將強制送醫。呼籲民眾若遭遇感情因素，切勿衝動自傷，應珍惜生命。