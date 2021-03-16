影／侯友宜泛淚談蘇花車禍 「新北全力協助」

蘇花公路115公里處下午傳出嚴重車禍，已得知造成6死39傷，新北市長侯友宜今趕到現場後與宜蘭縣長林姿妙共同受訪，他忍不住紅了眼眶，強調新北會全力來幫助這些受傷的居民。

目前相關單位仍在現場進行清場，將遊覽車拖吊移開現場後，需再進行油漬及雜物清理，預計21時前完成開放。

車上82歲乘客林景仁回憶車禍當下，遊覽車在連續過彎時速度就滿快的，「過第3個彎的時候很急，我就想說完了」，接著遊覽車便撞上山壁，車體被撞破大洞，還有幾個人被彈飛，幸好當時他緊抓前方座位才穩住，只受到輕傷。

侯友宜說，這次車禍造成嚴重傷害，已經有6人死亡，很感謝宜蘭縣長帶領團隊及時到場把傷害降到最低，讓重傷患者該安頓的安頓，目前在醫療資源上都沒有問題。

侯友宜眼帶淚光向傷者喊話，新北市會全力照顧、幫助這些受傷的居民，也會協助後續刑、民事的賠償事宜。

宜蘭縣長林姿妙指出，在第一時間就已經要求相關單位到現場支援，把該送醫的傷患即時送醫，需要急救的立刻急救，避免傷害再擴大。