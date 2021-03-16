罹癌獨居阿嬤遭惡犬攻擊受傷 家畜所捕獲凶狗查主人

嘉義縣朴子市75歲罹癌獨居阿嬤侯牡丹，今清晨在住家附近社區運動，遭1隻掛項圈的大黑狗攻擊，右手臂被咬鮮血直流，造成手部及右大腿多處傷口，阿嬤飽受驚嚇；家畜疾病防治所動保人員獲報，迅速在1小時內捕獲凶狗，將循線追查狗主人重罰。

「還好阮穿2件長袖，如果穿短袖，可能阮整塊肉會被凶狗咬掉！」侯牡丹餘悸猶存地說，這地方孩子常來打球、居民散步，大黑狗不抓到，老人、小孩都有隨時被咬的危險。

她說，上午7點半練完甩手運動，突然跑來1隻大黑狗，不斷圍她繞圈圈，她未在社區看過這隻狗 ，想跑回家，刻意放慢腳步走回家，豈料，不小心跌倒在地，正要檢查頭部傷勢，大黑狗撲向她猛咬，她不斷呼叫「救人喔！救人喔！」，幸好有人聽到，拿拐杖衝出來，大黑狗才跑走。

雙溪里長黃振卿獲報，馬上撥打「嘉縣強化精準捕捉專線」，一開始被要求附傷者及狗照片，家畜所長林珮如說，獲報此案，派人捕犬，居民說咬傷婦人大黑狗，這2天才出現，經動保人員用心搜尋，總算在當地社區抓到這隻大黑狗。