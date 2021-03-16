苗栗通霄白沙屯雜草火警竄黑煙 延燒逾2公頃

苗栗縣通霄鎮白沙屯地區今天發生雜草火警，現場夾雜塑料廢棄物，黑色濃煙直竄天際，且火勢不斷擴散，消防人員耗時約5小時終將火勢熄滅，延燒面積估計至少2公頃。

苗栗縣消防局指出，今天中午接獲民眾報案指稱台61線西濱快速道路北上112公里處右邊山坡竄出陣陣濃煙，立即派遣通霄分隊人車前往查看，發現火勢逐漸擴大蔓延，多次加派後龍、西湖、苑裡等分隊人車前往搶救。

天乾物燥，火勢持續不段擴大，消防局空拍畫面顯見一條火龍盤踞山坡，且有往後龍鎮方向蔓延趨勢，消防隊持續灑水，並利用道路阻隔建立防火線，花了近5小時撲滅火勢，燃燒面積估計逾2公頃。

苗栗縣消防局第4大隊大隊長洪嘉佑指出，火警位置雖位在通霄鎮白沙屯地區白東公墓周邊，但就現場燃燒狀況看來，不像是民眾掃墓焚燒紙錢而引發的山林火警，且現場燃燒夾雜有塑化類廢棄物，不排除有人任意燒垃圾釀災，已通知環保局到場了解。