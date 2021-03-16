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水保局官員至梨山出差 晚間跑到宜蘭接受招待喝花酒

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

農委會水土保持局台中分局官員至中市和平梨山出差，晚間奔馳遠至百公里外的宜蘭縣，接受業者招待餐飲、喝花酒、住民宿，官員並未住在和平梨山，涉嫌持梨山民宿的收據，向水保局詐得出差費1600元。

起訴書指出，水土保持局台中分局副工程司許朝欽、工程員許瑞麟，申請於2019年5月30日、5月31日出差至台中市和平區梨山地區，2人接受業者招待，5月30日從梨山至宜蘭縣，先接受業者餐飲招待後，再招待至「鑽石皇宮視聽伴唱」及無店招的招待所喝花酒，當晚入住宜蘭縣民宿，由業者支付費用。

許朝欽、許瑞麟當晚並未在和平區梨山住宿，卻以和平區梨山某民宿的收據，檢附出差旅費報告表，向水保局申報差旅費，各詐得新台幣1600元。

農委會水土保持局台中分局官員至中市和平梨山出差，晚間奔馳遠至百公里外的宜蘭縣，接受業者招待餐飲、喝花酒、住民宿，官員並未住在和平梨山，涉嫌持梨山民宿的收據，向水保局詐得出差費1600元。圖／本報資料照
農委會水土保持局台中分局官員至中市和平梨山出差，晚間奔馳遠至百公里外的宜蘭縣，接受業者招待餐飲、喝花酒、住民宿，官員並未住在和平梨山，涉嫌持梨山民宿的收據，向水保局詐得出差費1600元。圖／本報資料照

梨山 民宿 水保局

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