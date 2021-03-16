「大黃」突衝出安全島遭撞壓車底 車主急哭只想救出狗

屏東縣39歲謝姓女子晚間從高雄駕車返回屏東，行經橋頭區成功北路時，一隻土黃色中型流浪狗突然從安全島竄出，謝女閃避不及撞上，強大力道造成謝女轎車左前保險桿凹陷，流浪狗也卡在車底，謝女擔心流浪狗安危報警，警方以千斤頂救出流浪狗並協助送醫，幸好狗只有輕微擦傷，謝女才鬆了口氣。

謝女向警方表示，本月12日晚間9時許駕車行駛在橋頭區成功北路由北往南內線快車道，一隻狗突然從安全島衝到馬路上，她煞車不及撞上，下車查看發現狗卡在車底座側車輪處動彈不得，但還有氣息，因謝女本身也有養寵物，擔心狗的傷勢，著急想找人幫忙，卻發現手機沒帶在身邊，只能攔下路人協助報警。

警方獲報到場，發現謝女轎車左前保險桿被撞凹即將掉下，但謝女完全不在意車子狀況，眼眶含淚頻頻請員警幫忙救出車下的狗，員警見狀請謝女先熄火，避免車底溫度過高燙傷狗，再請值班員警同仁協助找尋還有營業的動物醫院，並檢查狗有無遭車輪壓傷，幸好狗僅卡在底盤。

員警以熱心民眾提供的千斤頂抬高車輛，狗順勢自行爬出車底，謝女看狗雖然有項圈但看似流浪已久，請員警協助載她與狗至動物醫院救治，並表示車之後自己再處理就好，經醫生檢查狗僅輕微擦傷沒有骨折，但因狗掃不到晶片，項圈上也沒有飼主的聯絡資訊，謝女還主動自費8千多元讓狗住院觀察。