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「大黃」突衝出安全島遭撞壓車底 車主急哭只想救出狗

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

屏東縣39歲謝姓女子晚間從高雄駕車返回屏東，行經橋頭區成功北路時，一隻土黃色中型流浪狗突然從安全島竄出，謝女閃避不及撞上，強大力道造成謝女轎車左前保險桿凹陷，流浪狗也卡在車底，謝女擔心流浪狗安危報警，警方以千斤頂救出流浪狗並協助送醫，幸好狗只有輕微擦傷，謝女才鬆了口氣。

謝女向警方表示，本月12日晚間9時許駕車行駛在橋頭區成功北路由北往南內線快車道，一隻狗突然從安全島衝到馬路上，她煞車不及撞上，下車查看發現狗卡在車底座側車輪處動彈不得，但還有氣息，因謝女本身也有養寵物，擔心狗的傷勢，著急想找人幫忙，卻發現手機沒帶在身邊，只能攔下路人協助報警。

警方獲報到場，發現謝女轎車左前保險桿被撞凹即將掉下，但謝女完全不在意車子狀況，眼眶含淚頻頻請員警幫忙救出車下的狗，員警見狀請謝女先熄火，避免車底溫度過高燙傷狗，再請值班員警同仁協助找尋還有營業的動物醫院，並檢查狗有無遭車輪壓傷，幸好狗僅卡在底盤。

員警以熱心民眾提供的千斤頂抬高車輛，狗順勢自行爬出車底，謝女看狗雖然有項圈但看似流浪已久，請員警協助載她與狗至動物醫院救治，並表示車之後自己再處理就好，經醫生檢查狗僅輕微擦傷沒有骨折，但因狗掃不到晶片，項圈上也沒有飼主的聯絡資訊，謝女還主動自費8千多元讓狗住院觀察。

等狗處理好，員警與謝女返回暫放謝女車輛的地方，員警協助以束帶暫時固定謝女轎車保險桿，謝女才放心順利駕車繼續返家。

屏東縣39歲謝姓女子駕車從高雄橋頭區返家路上，一隻流浪狗突然從安全島衝出，謝女不慎撞上，員警救出狗後，狗乖乖跟著上巡邏車就醫。記者陳玫伶／翻攝
屏東縣39歲謝姓女子駕車從高雄橋頭區返家路上，一隻流浪狗突然從安全島衝出，謝女不慎撞上，員警救出狗後，狗乖乖跟著上巡邏車就醫。記者陳玫伶／翻攝
屏東縣39歲謝姓女子駕車從高雄橋頭區返家路上，不慎撞到突然衝出的流浪狗，造成保險桿凹陷，員警以束帶暫時固定。記者陳玫伶／翻攝
屏東縣39歲謝姓女子駕車從高雄橋頭區返家路上，不慎撞到突然衝出的流浪狗，造成保險桿凹陷，員警以束帶暫時固定。記者陳玫伶／翻攝
屏東縣39歲謝姓女子駕車從高雄橋頭區返家路上，一隻流浪狗突然從安全島衝出，謝女不慎撞上，員警救出狗後，狗乖乖跟著上巡邏車就醫。記者陳玫伶／翻攝
屏東縣39歲謝姓女子駕車從高雄橋頭區返家路上，一隻流浪狗突然從安全島衝出，謝女不慎撞上，員警救出狗後，狗乖乖跟著上巡邏車就醫。記者陳玫伶／翻攝
屏東縣39歲謝姓女子駕車從高雄橋頭區返家路上，一隻流浪狗突然從安全島衝出，謝女不慎撞上，該流浪狗被壓在車底動彈不得。記者陳玫伶／翻攝
屏東縣39歲謝姓女子駕車從高雄橋頭區返家路上，一隻流浪狗突然從安全島衝出，謝女不慎撞上，該流浪狗被壓在車底動彈不得。記者陳玫伶／翻攝

流浪狗 保險 屏東縣

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