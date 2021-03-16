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騎車迷航24小時 8旬翁見女兒淚崩：好想回家
桃園中壢一名8旬老翁疑似失智，騎乘機車迷途24小時，騎乘範圍遍及中壢、平鎮、楊梅、大園、龍潭、大溪、蘆竹等地，路途長達近百公里。員警獲報，使用天羅地網監視系統追蹤老翁行蹤，在龍潭區中興路186巷口前尋獲該名老翁。家屬為表感謝，也特地帶著自家種的蓮霧向員警致謝。
中壢警分局仁愛派出所員警陳永玄於昨接獲民眾報案，稱年邁且患有失智的父親14日中午12點騎乘機車去看病後遲未返家，警方接獲報案，隨即通報勤指中心轉報鄰近分局協尋，並派遣線上巡邏警力至醫院附近，透過衣著特徵尋找老翁。
警方同時使用天羅地網監視系統追蹤老翁騎乘軌跡，發現老翁騎乘範圍遍及中壢、平鎮、楊梅、大園、龍潭、大溪、蘆竹等地，員警將老翁移動方向同步通知家屬合力尋找，最終成功在龍潭區中興路186巷口尋獲老翁。
老翁一見女兒，癱坐在地哭著說「好累，好想回家」，員警與其女兒在旁安撫，並護送父女平安返家。中壢警分局提醒，家中如有易走失的長輩，應注意避免讓其單獨外出，或於身上配戴易辨識身分的配件，以防發生憾事。
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