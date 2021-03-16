大樓建案板模爆漿 14樓高混凝土從天而降波及7車1騎士

宜蘭市文化中心附近的一棟大樓建案今天中午進行板模灌漿時，疑因板模破裂，大量才剛拌好灌入的混凝土爆出，從14樓傾瀉而下，波及一名騎車經過的婦人滑倒送醫，7輛停在工地附近的汽車灰頭土臉，甚至車窗玻璃被砸破，事發原因正由警方調查中。

由於預拌混凝土灌漿的位於14層樓，重力加速度，以致把停在附近的轎車窗破璃砸破，滑倒送醫的60歲俞姓婦人頭昏，全身是泥被送醫救治。根據婦人後方的一位目擊者表示，婦人騎乘電動機車經過時，水泥剛好從上方掉下來敲頭，自摔送醫，他跟孩子就在婦人後方約2輛車的距離，看到嚇了一跳，趕快幫忙救人。