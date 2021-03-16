西濱快道雲林段兩輛聯結車追撞 道路封閉約5小時

台61線西濱快速道路再傳車禍，雲林縣四湖鄉段今天凌晨，兩輛聯結車追撞，致車上所載的貨品掉滿地，警方獲報馬上趕往指揮交通，以免更多車輛追撞，經出動吊車清理後才恢復交通，這起車禍幸無人受傷。

今天凌晨2時47分，警方接獲110報案稱台61線四湖鄉232.55公里處有交通事故，經警方前往處理發現係一輛營曳引車追撞前方聯結車，導致曳引車上負載貨品掉落於外側車道，造成車道全面封閉。

警方到場後立即測繪處理，並調派警力趕往匝道管制，疏導車流，同時通報斗南工務段出動防撞車協助，並通知警廣廣播用路人路過小心，道路經一番清理，在今天早上8時5分處理完畢，全線通車，所幸本次交通事故無人受傷，亦未造成車流回堵。