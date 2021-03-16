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「中山地下街將放炸彈」 26歲男子恐嚇北捷凌晨落網

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市陳姓男子昨晚涉嫌恐嚇台北捷運公司，今天將在中山區的地下街放炸彈，轄區中山分局獲報展開偵辦，掌握陳目前住在永和，漏夜前往他住處逮人；陳的家屬向警方解釋，陳長期情緒不穩，有精神方面問題。警方將陳送聯合醫院松德院區評估，若院方認為陳無精神問題，將依恐嚇罪強力偵辦。

警方調查，陳男（26歲）昨天晚上9點多，涉嫌打電話到台北捷運公司，恐嚇今天將到中山區地下街看書、喝咖啡，會把電池在紙杯裡，請店家微波看是否爆炸。

中山警方獲報連夜偵辦，今天凌晨1點多前往陳的永和住家逮人，陳的家屬解釋陳有精神問題，警方先將陳送醫評估，若陳無精神問題，將依恐嚇罪嫌送辦。

本月12日傳出北捷遭人恐嚇古亭捷運站將發生殺人案，13日北捷又收到恐嚇信指大坪林捷運站將放置炸裂物。

中山分局漏夜逮捕恐嚇北捷的陳男，他的家屬解釋陳有精神問題，目前聯合醫院松德院區評估中。圖為報系資料照
中山分局漏夜逮捕恐嚇北捷的陳男，他的家屬解釋陳有精神問題，目前聯合醫院松德院區評估中。圖為報系資料照

恐嚇 捷運 北捷

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