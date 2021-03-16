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運將到加油站借廁所竟遭鋼珠槍擊 員工聲稱非首次

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

黃姓計程車司機去加油站消費，竟無端疑遭鋼珠彈劃傷右上臂。記者林昭彰／翻攝
黃姓計程車司機去加油站消費，竟無端疑遭鋼珠彈劃傷右上臂。記者林昭彰／翻攝

新北市泰山區1間加油站近日疑似連續遭人射擊鋼珠彈攻擊，13日深夜甚至有1名計程車司機前往消費時，遭子彈劃傷手臂當場見血。員警稍後在地上找到1枚鋼珠、牆上發現1個彈著點，員工聲稱這是第2次發生槍擊，警方已鎖定對象查緝中。

據了解，49歲黃姓司機13日深夜11時許，前往泰山區新北大道七段與明志路口的加油站，上完廁所之後順便走到加油島購買機油，右上臂突然被劃出1道傷口當場見血。他嚇了一大跳，原本以為被惡作劇，後來得知竟然可能是有人拿空氣槍射擊鋼珠隨意攻擊陌生人，感到更可怕。

加油站員工聲稱這已是近日第2次發生，第1次因為無人受傷，沒有報警，13日晚上11時39分起，大約4分鐘內被開3槍，其中1槍打傷計程車司機，員工懷疑鋼珠彈是從新北大道對面大樓發射，事後已將數支監視器鏡頭轉向馬路蒐證。

黃姓司機不滿加油站未事先提醒消費者小心，害他無端受傷，當晚就醫包紮並報警。員警在地上找到1枚鋼珠、牆上發現1個長寬各約2公分的彈著點，並且到對面大樓查訪，但是某些住戶無人應門，警方已經報請檢察官指揮偵辦，鎖定可疑對象查緝中。

黃姓計程車司機疑遭鋼珠彈劃傷右上臂。記者林昭彰／翻攝
黃姓計程車司機疑遭鋼珠彈劃傷右上臂。記者林昭彰／翻攝

加油站

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